伍佰登台驚喜合唱李宗盛 2度安可飆唱〈心愛的再會啦〉寵粉

【緯來新聞網】「Simple Life 簡單生活節」元老伍佰今（30日）登上舞台便引發全場歡呼。2006年便參加第一屆的他為慶賀簡單生活節 20 週年，以台語經典回到音樂起點，〈小姐免驚〉前奏一下他喊著：「簡單生活節20週年了，最初就是我們來唱的，我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」瞬間引起高潮。嘉賓李宗盛登場時，尖叫聲更是震耳欲聾，兩人合唱〈夢醒時分〉，現場大合唱。

伍佰、李宗盛合唱〈夢醒時分〉時，現場大合唱。（圖／簡單生活節提供）

伍佰一連唱了〈恨世生〉、〈愛情限時批〉、〈Kiss Me 星星知我心〉，還帶領現場樂迷們玩波浪舞，〈秋風夜雨〉接著〈浪人情歌〉等熟悉曲目讓全場跟唱不斷，〈浪人情歌〉前半段伍佰更是把場子交給了台下樂迷，他就看著大聲合唱的樂迷們微笑，場面十分歡樂有趣。嘉賓李宗盛登場時，尖叫聲震耳欲聾，兩人合唱〈夢醒時分〉後，伍佰說：「大哥好。」李宗盛也說：「大家好。」

伍佰、李宗盛在 簡單生活節同台合唱。（圖／簡單生活節提供）

伍佰表示，李宗盛能來是很榮幸的事，李宗盛幽默回應：「以前能夠跟他同台的都是美女。」伍佰說：「接下來這首歌是我們20年前在這裡唱的，經過了20年都還是很年輕。跟大哥唱會很興奮的心情機會難得喔。」這對久違的黃金組合帶來〈台北孤兒〉，最後的〈墓仔埔也敢去〉則將氣氛推向最高潮。樂迷們大喊安可，伍佰帥氣來了兩次安可，現場大唱〈純白的起點〉、〈心愛的再會啦〉、〈世界第一等〉等多首暢銷金曲，讓歌迷們大呼賺到！

