伍佰登簡單生活節嗨翻！台語金曲連發 合體李宗盛被笑虧：跟他同台的都是美女

國泰世華 CUBE《2025 Simple Life 簡單生活節》第二天同樣邀請個實力樂團及歌手接力開唱，稍早登場的音樂鬼才 YELLOW 黃宣、理想混蛋、金曲歌后 ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦帶來許多經典歌曲，將現場氣氛炒熱到最高點。夜幕降臨後，華山大草原亮起燈光，楊乃文以〈Song 2〉炸裂開場。

伍佰簡單生活節同台李宗盛。（圖／Simple Life 提供）

楊乃文以〈Song 2〉炸裂開場。（圖／Simple Life 提供）

楊乃文開心與樂迷們大招呼：「大家好，很開心回到簡單生活節，Simple Life 非常不簡單，大家玩得開心嗎？我剛剛跳得很累，一開始大家的woo hoo 有沒有跟著唱？」緊接著〈A dream of Bonnie and Clyde〉瞬間引爆全場，強勢展現女爵搖滾魅力。多首經典如〈Monster〉、〈應該〉、〈證據〉輪番登場。楊乃文說：「講話很難，講對的話很難，所以我選擇喝水，我剛剛認真思考5秒，我沒有什麼好想講的，那我就繼續唱。」獨特的冷冽魅力樂迷們全盤通吃，歌單中〈不送花的人〉更是難得的現場版本。最後的〈星星堆滿天〉全場大合唱，氣氛熱度直線上升。演出最後，楊乃文俏皮的留下一句：「伍佰現在應該在某個角落，歡迎他隨時上台。」

接著，Simple Life 簡單生活節元老伍佰一登場便引發全場歡呼。〈小姐免驚〉前奏一下他喊著：「簡單生活節20週年了，最初就是我們來唱的，我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」瞬間引爆高潮，〈恨世生〉、〈愛情限時批〉、〈Kiss Me 星星知我心〉一連串下來樂迷為之瘋狂，他還帶領現場樂迷們玩波浪舞，〈秋風夜雨〉、〈浪人情歌〉等熟悉曲目讓全場跟唱不斷，〈浪人情歌〉前半段伍佰更是把場子交給了台下樂迷，他就看著大聲合唱的樂迷們微笑，場面十分歡樂有趣。

伍佰與李宗盛兩人一同演唱〈夢醒時分〉。（圖／Simple Life 提供）

隨後嘉賓李宗盛登場，尖叫聲震耳欲聾。兩人合作〈夢醒時分〉後，伍佰表示，李宗盛能來是很榮幸的事，李宗盛則幽默回應：「以前能夠跟他同台的都是美女。」伍佰說：「接下來這首歌是我們20年前在這裡唱的，經過了20年都還是很年輕。跟大哥唱會很興奮的心情機會難得喔。」這對久違的黃金組合帶來〈台北孤兒〉，締造全場最瘋狂的時刻，最後的〈墓仔埔也敢去〉則將氣氛推向最高潮。樂迷們大喊安可，伍佰帥氣來了兩次安可，現場大唱〈純白的起點〉、〈心愛的再會啦〉、〈世界第一等〉多首暢銷金曲，歌迷們大呼賺到！







