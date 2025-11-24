伍佰突曝雙喜！宣布明年回台北加班 曝光「35年祕笈」

【緯來新聞網】伍佰上周末在高雄舉辦兩場《伍佰 & China Blue Rock Star2》世界巡迴演唱會，成軍33年的「伍佰& China Blue」在舞台上的絕佳默契，有首度登場的曲目，也有重新編曲的經典，還有百聽不厭的原曲呈現。據悉，巡演明年將推出詩詞集，以及有望返回台北開唱。

伍佰開唱時常被逼加班。（圖／月光音樂提供）

伍佰在高雄場俏皮地在台上跳起波浪舞，還特別在第一天安可曲橋段時，加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，第二天的安可曲則是加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌曲。結束前，伍佰還不忘用獨有的伍式幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」



由於演唱會首次採用登記抽籤的實名制售票，有大批的歌迷沒辦法搶到票，經紀公司特別提供一個共襄盛舉的機會，推出復刻成軍30周年的紀念夾克，並且升級為伍佰出道35周年的紀念夾克，還有紀紀念版緹花毛巾。



《Rock Star 2》將陸續公佈2026年更多場次。此外，常被說是搖滾詩人的他，將集結出道35年、近260首的創作歌詞，全部整理成一本詩詞集，預計明年上半年出版。

伍佰總是漂丿。（圖／月光音樂提供）

