伍佰親曬破億「神曲」截圖 勾起網友滿滿回憶：謝謝我的青春！

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伍佰今在臉書po文，曬出〈挪威的森林〉MV在YouTube上點閱率破億的截圖，勾起不少網友過去的回憶。（翻攝自伍佰臉書）

搖滾歌手伍佰過去創作出許多膾炙人口的歌曲，有不少歌曲到現在還是經常出現在KTV熱門排行榜上。伍佰今（9）日在臉書po文，曬出〈挪威的森林〉MV在YouTube上點閱率破億的截圖，該篇po文曝光，勾起不少網友過去的回憶。

58歲的伍佰從出道至今創作了許多經典歌曲，包含〈挪威的森林〉〈浪人情歌〉〈樹枝孤鳥〉〈妳是我的花朵〉〈愛情的盡頭〉〈淚橋〉等，這些歌曲也經常登上各大KTV點播排行榜。

伍佰今天於臉書po文，曬出〈挪威的森林〉MV在YouTube上點閱率破億的截圖，並附上兩個火箭的Emoji，跟所有歌迷分享這分喜悅。

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該篇po文曝光後，有許多網友湧入留言，「恭喜破億觀看！謝謝伍佰老師！謝謝我的青春！」「經典之作~恭喜伍佰老師」「我們那個時代的金曲啊，恭喜破億」「或許我不該問 讓你平靜的心再起漣漪」「我有貢獻上百次吧」「只是心中枷鎖該如何才能解脫」「音樂一下就秒回17歲」。

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