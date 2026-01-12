伍佰這經典原本給他唱！遭退貨「反狂賣50萬張」爆紅成KTV必點

記者徐珮華／台北報導

滾石唱片翻唱企劃「滾石撞樂隊2」推出首支兩團聯手的改編單曲，由台式嘻哈天團「玖壹壹」攜手熱血流行龐克樂團「怕胖團」，共同翻玩搖滾天王伍佰&China Blue於1994年發行的神曲〈浪人情歌〉。兩組音樂風格鮮明的團體難得跨界合體，碰撞出最具台味、也最洗腦的電音饒舌版〈浪人情歌〉。

玖壹壹合作怕胖團翻唱〈浪人情歌〉。（圖／滾石唱片提供）

據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成〈浪人情歌〉詞曲。原本這首歌曲是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到退件，伍佰隨後決定收回親自詮釋，以孤絕而浪漫的唱腔，唱出男人在情場受挫卻故作瀟灑的心情，結果竟一舉走紅。該曲多年後仍被視為KTV必點、歷久不衰的時代金曲，同名專輯《浪人情歌》銷量更突破50萬張。

廣告 廣告

玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力，玖壹壹洋蔥坦言：「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」為了做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。

怕胖團直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在翻唱。」因此經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格。怕胖團也提到，當初在demo階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少！」

玖壹壹春風（中）是伍佰忠實粉絲，多次朝聖演唱會。（圖／滾石唱片提供）

兩團在此之前經常於各大商演、音樂節巧遇，但真正合作錄音卻是頭一遭，從討論到正式發行花了一年多的時間，錄音過程也充滿樂趣。怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑道：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱！」

更多三立新聞網報導

Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避

阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去

Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因

郭書瑤羞認一天多次！公開另一半尺寸 「浴室被服務」至今難忘

