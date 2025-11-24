伍佰連續兩場燃炸高雄巨蛋 宣佈：明年有望返場台北

伍佰＆ China Blue於上周末７度唱進高雄巨蛋舉辦。（月光音樂提供）

繼今年6月在台北小巨蛋連唱3場，引爆熱烈迴響後，伍佰＆ China Blue於上周末７度唱進高雄巨蛋舉辦「Rock Star2」世界巡迴演唱會，連續兩晚精彩的演出，有首度在伍佰大型演唱會登場的曲目，也有重新編曲的經典再現，當然還有百聽不厭的原曲呈現。

高雄站是這次巡演的第23和24場，不只燃炸的現場演出，伍佰更俏皮地帶領全場跳起波浪舞，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰＆ China Blue一起示範波浪舞，伍佰再一聲令下：「叫出來！」不管坐在幾樓都熱血沸騰氣氛的吶喊著，全場high爆！

廣告 廣告

伍佰＆ China Blue於上周末７度唱進高雄巨蛋舉辦。（月光音樂提供）

伍佰還在第一天安可曲橋段時，加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，全場合唱聲響徹雲霄，屋頂都快掀了！第二天的安可曲則是加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌曲，結束前，伍佰不忘用獨有的伍式幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」

兩場演唱會皆採用登記抽籤的實名制售票，但還是有大批的歌迷搶不到票，經紀公司特別提供一個共襄盛舉的機會，推出復刻成軍30周年的紀念夾克，並且升級為伍佰出道35周年的紀念夾克，還有35周年緹花毛巾。面對眾多歌迷敲碗演唱會加場，伍佰＆ China Blue也將陸續公佈2026年更多場次，據悉，明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮！

伍佰＆ China Blue於上周末７度唱進高雄巨蛋舉辦。（月光音樂提供）

此外，伍佰將集結出道35年近260首的創作歌詞，全部整理成一本詩詞集，預計明年上半年出版，讓大家只用文字進入伍佰歌曲的世界，可以靜下心來閱讀，更深入伍佰的創作世界中。

更多中時新聞網報導

東超》國王3洋將轟67分 主場退獵隼

曾敬驊得獎猛噴淚自爆小名「愛哭欸」

陳玉勳決定當導演 全因被賈靜雯玩腿毛