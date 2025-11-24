伍佰連續兩場燃炸高雄巨蛋 宣佈：明年有望返場台北
繼今年6月在台北小巨蛋連唱3場，引爆熱烈迴響後，伍佰＆ China Blue於上周末７度唱進高雄巨蛋舉辦「Rock Star2」世界巡迴演唱會，連續兩晚精彩的演出，有首度在伍佰大型演唱會登場的曲目，也有重新編曲的經典再現，當然還有百聽不厭的原曲呈現。
高雄站是這次巡演的第23和24場，不只燃炸的現場演出，伍佰更俏皮地帶領全場跳起波浪舞，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰＆ China Blue一起示範波浪舞，伍佰再一聲令下：「叫出來！」不管坐在幾樓都熱血沸騰氣氛的吶喊著，全場high爆！
伍佰還在第一天安可曲橋段時，加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，全場合唱聲響徹雲霄，屋頂都快掀了！第二天的安可曲則是加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌曲，結束前，伍佰不忘用獨有的伍式幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」
兩場演唱會皆採用登記抽籤的實名制售票，但還是有大批的歌迷搶不到票，經紀公司特別提供一個共襄盛舉的機會，推出復刻成軍30周年的紀念夾克，並且升級為伍佰出道35周年的紀念夾克，還有35周年緹花毛巾。面對眾多歌迷敲碗演唱會加場，伍佰＆ China Blue也將陸續公佈2026年更多場次，據悉，明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮！
此外，伍佰將集結出道35年近260首的創作歌詞，全部整理成一本詩詞集，預計明年上半年出版，讓大家只用文字進入伍佰歌曲的世界，可以靜下心來閱讀，更深入伍佰的創作世界中。
更多中時新聞網報導
東超》國王3洋將轟67分 主場退獵隼
曾敬驊得獎猛噴淚自爆小名「愛哭欸」
陳玉勳決定當導演 全因被賈靜雯玩腿毛
其他人也在看
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 22 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 7 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 4 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 18 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 4 小時前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 19 小時前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 20 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前