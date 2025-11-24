伍佰連2天嗨爆高雄 明年可望返場台北

伍佰＆China Blue繼今年6月在台北小巨蛋連唱3場「Rock Star2」世界巡迴演唱會，引爆熱烈回響後，上周末7度唱進高雄巨蛋，連續兩晚精采的演出燃炸全場。伍佰更俏皮地帶領全場跳起波浪舞，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰＆China Blue一起示範波浪舞。伍佰再一聲令下：「叫出來！」不管坐在幾樓的歌迷都熱血沸騰的吶喊，全場high爆。

伍佰在高雄首場安可曲橋段時，加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，全場合唱聲響徹雲霄，第二天的安可曲則是加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌曲，結束前，伍佰不忘幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」

廣告 廣告

兩場演唱會皆採用登記抽籤的實名制售票，但還是有大批歌迷搶不到票，經紀公司特別提供一個共襄盛舉的機會，推出伍佰出道35周年的紀念夾克、緹花毛巾，也將陸續公布2026年場次，據悉，明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮！

此外，伍佰將集結出道35年近260首的創作歌詞，全部整理成一本詩詞集，預計明年上半年出版。