伍佰連2日嗨翻雄蛋！無預警曝雙喜訊 有望唱回台北

伍佰《Rock Star2世界巡迴演唱會》上周末七度唱進高雄巨蛋。（圖／月光音樂提供）





伍佰《Rock Star2世界巡迴演唱會》上周末七度唱進高雄巨蛋，成軍33年的伍佰& China Blue在舞台上的絕佳默契，不只燃炸的現場演出，伍佰更俏皮地在台上跳起波浪舞，不管坐在幾樓都熱血沸騰氣氛的吶喊著，全場high爆。

伍佰特別在第一天安可曲橋段時，加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，整個高雄巨蛋超過萬名觀衆們欣喜若狂，合唱聲響徹雲霄，第二天的安可曲則是加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌曲，結束前，伍佰還不忘用獨有的伍式幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」

兩場演唱會首次採用登記抽籤的實名制售票，但還是有大批歌迷沒辦法搶到票，經紀公司特別提供一個共襄盛舉的機會，推出復刻成軍30周年的紀念夾克，並且升級為伍佰出道35周年的紀念夾克，還有35周年緹花毛巾。

《Rock Star 2》持續唱響世界，將陸續公佈2026年更多場次，據悉，明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮。常有人說伍佰的音樂像自由的詩，他也將集結出道35年近260首的創作歌詞，全部整理成一本詩詞集，預計明年上半年出版。



