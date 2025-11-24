伍佰高雄嗨玩「波浪舞」 無預警宣布喜訊：明年回台北加班

伍佰日前在高雄巨蛋開唱。月光音樂提供

繼今年6月在台北小巨蛋連唱3場大獲好評後，「伍佰&China Blue Rock Star2世界巡迴演唱會」上週末七度進軍高雄巨蛋，演唱會上，伍佰不僅示範「波浪舞」、下令全場「叫出來」，更在謝幕時，用幽默話語向不捨離場的歌迷道別：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」換得全場掌聲與歡呼。

伍佰兩晚演出保有經典原曲與重新編曲的驚喜，首日安可罕見獻唱台語〈樹枝孤鳥〉，全場歌迷合唱聲震天；次日安可則加碼〈斷腸詩〉與〈愛你一萬年〉，分別將兩晚演出推向最高潮。

此次高雄站採登記抽籤的實名制售票，仍有大量歌迷無法入場，經紀公司為回應粉絲熱情，推出35周年紀念周邊，吸引大批粉絲搶購。主辦單位表示，「Rock Star 2」世界巡演將持續擴展場次，2026年將陸續公布更多演出資訊，台北回場也正在規劃中，預計再掀話題與搶票熱潮。

此外，伍佰也計畫明年上半年出版一本收錄出道35年約260首創作歌詞的詩詞集，讓樂迷以文字重新走進他的創作世界，值得期待。

