伍佰高雄演唱會11/22、11/23開唱！實名制規則、票價座位、入場須知一次看
「搖滾天王」伍佰演唱會6/13、14、15一連三天在台北小巨蛋登場！台北場好評熱銷，伍佰再加開高雄場次，11/22、11/23兩天在高雄巨蛋開唱，8/1開放國泰卡友優先購、8/2～8/6實名制登記抽選。伍佰今年1月才在臉書宣布將展開「2025 Rock Star 2」世界巡迴演唱會，演出地點包括台北、新加坡、上海、北京、吉隆坡、橫濱以及高雄等，搖滾天王人氣不減！伍佰演唱會時間地點、票價座位、售票時間、經典歌曲一次看。
伍佰演唱會｜高雄場時間地點
演出時間：
2025/11/22（六）19:30
2025/11/23（日）19:00
演出地點：高雄巨蛋
主辦單位：開麗娛樂
伍佰高雄演唱會｜入場須知
【11/22（六）DAY1】
周邊販售處：15:00～23:00
觀眾入場時間：18:00
現場票務服務時間：18:00～19:30
演出開始：19:30
【11/22（六）DAY2】
周邊販售處：15:00～23:00
觀眾入場時間：17:30
現場票務服務時間：17:30～19:00
演出開始：19:00
【實名驗證入場 注意事項】
本國籍參加者入場時請攜帶可證明本人之身份證、健保卡或駕照正本。
外國籍參加者入場時請攜帶可證明本人之護照正本。恕不接受因護照更換等理由使用新護照核對入場。
證件上需有可辨識為本人之照片，與票券上姓名核對皆正確後方可入場。若經現場工作人員判定證件上照片與本人長相落差太大，則可能會有不能入場的狀況發生，建議攜帶有近期照片之身份證、健保卡或駕照正本。
無法出示有效證件正本，或票券真實姓名與出示的證件不符，皆視為放棄入場權益，不得要求退款、變更或轉讓他人。
伍佰演唱會｜高雄場售票時間
【國泰世華Cube卡友優先購】※限區限量實名購票
售票時間：2025/08/01（五）12:00
售票平台：拓元售票
優先購票僅開放NT$3200以上票價票種，實名制，限區限量售完為止，限收到實體卡開卡後方能刷卡購票。
【實名制登記抽選】
抽選登記時間：2025/08/02（六）12:00～2025/08/06（三）12:00
中選公告時間：2025/08/13（三） 12:00
中選付款時間：2025/08/13（三）～2025/08/16（六），付款繳費截止時間，請依訂單查詢顯示為準。
登記平台：拓元售票
本次抽選售票將分為「登記抽選」，「二次抽選」及最後「釋票販售」共三階段。落選視為未中選，後續若有二次抽選，可再度參與，不另外開放登記。二次抽選或釋票販售將視首次抽選販售狀況決定是否實施。
每人每場限登記4張(分場次登記)，單筆訂單至多限登記4張，每一場只能登記一次，抽選登記會員本人需為入場者之一。
伍佰演唱會｜高雄場票價、高雄巨蛋座位圖
演出票價：NT$4,200 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $1,800 / $800
座位圖：
伍佰演唱會｜必聽經典歌單
《挪威的森林》
《Last Dance》
《浪人情歌》
《世界第一等》
《白鴿》
《與妳到永久》
《愛你一萬年》
《愛情限時批》
《心愛的再會啦》
《牽掛》
（影片來源：滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube，若遭移除請見諒）
伍佰演唱會｜二次抽選時程
本次抽選將以先前的登記之記錄抽選，無須重新登記，也無法重選票區或中途登記。
結果通知：8/25（一）12:00 起 陸續發送 Email 。
繳費期限：至8/28（四），詳細請依訂單查詢顯示為準。
注意：為避免檔信等沒收到通知信，還請訂票人依拓元售票系統訂單查詢顯示為準
伍佰演唱會｜台北場售票時程
【國泰CUBE卡友優先購】
售票時間：2025.03.14 (五) 12:00
購票連結：拓元售票系統
注意事項： (1) 限區限量售完為止，每筆限購4張。 (2) 優先購票僅開放NT$3,200(含)以上票價票種，限收到實體卡開卡後方能刷卡購票。
【全面開賣】
售票時間：2025.03.15 (六) 12:00
購票連結：拓元售票系統
【實名制購票注意事項】
單筆訂單限購4張，一人一票，憑票入場，全實名制，孩童亦需購票。本演出非親子類節目，故7歲以下之孩童不建議入場，購票前請自行斟酌。
門票採全實名制驗票入場，購票流程中需輸入持票者之完整證件姓名。
訂單成立後，恕不提供修改票券持有者姓名，請務必確實填妥您的資料。
進場需驗證本人之入場門票，請備妥有照片之身份證、健保卡或駕照正本，若為外國人，請備妥護照正本，以便現場驗證。
伍佰演唱會｜台北場時間地點
演出時間：
2025.06.13 (五) 19:30
2025.06.14 (六) 19:30
2025.06.15 (日) 19:00
演出地點：台北小巨蛋
伍佰演唱會｜台北場入場須知
入場時間：開演前90分鐘
現場票務服務台：17:00開始（受理現場取票、票券遺失、忘帶票券之業務）
週邊攤位：14:00-20:00
進場需實名制驗證，每位持票人請備妥您有照片之身份證、健保卡或駕照正本，若為外籍人士，請備妥您的護照正本，以便現場驗證。
伍佰演唱會｜台北場票價、小巨蛋座位圖
演出票價：NT$4,200 / 3,800 / $3,200 / $2,800 / $1,800 / $800（全場實名制 / 全座席）
為維護觀眾安全，演出時請各位觀眾遵守台北小巨蛋規範，2、3樓觀眾勿站立、跺腳，請以揮手或鼓掌取代跳動，另身高110公分以下兒童，不得進入3樓觀眾席，敬請配合。
「紅2B、紫2B」因位置較斜邊鄰近舞台及舞台架設角度問題造成部分視角遮蔽，無法看到完整的舞台及表演，請務必於購票前考慮清楚，確認可接受再進行購票。
座位圖：
