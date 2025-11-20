伍佰高雄演唱會11/22、11/23開唱！實名制規則、票價座位、入場須知一次看

遊戲界的年度盛事 The Game Awards 2025，入圍名單終於揭曉，再度引爆了全球玩家社群的討論。而活動創辦人 Geoff Keighley 也在社群上與玩家互動，發文詢問大家對本次入圍名單的看法，特別是「最大的遺珠之憾」以及「最令人驚喜的入圍者」。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前