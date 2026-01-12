伍佰點頭背書！玖壹壹合作怕胖團翻玩〈浪人情歌〉 坦言改編過程壓力爆表

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」邁入發行下半場後持續帶來驚喜，近日更拋出震撼彈，推出企劃誕生以來首支「兩團聯手」的改編單曲。由台式嘻哈天團玖壹壹攜手熱血流行龐克樂團怕胖團，共同翻玩搖滾天王伍佰 & China Blue的不朽神曲〈浪人情歌〉。

玖壹壹參與「滾石撞樂隊2」計畫，與怕胖團合作改編伍佰 & China Blue 〈浪人情歌〉。（圖／滾石唱片提供）

面對如此傳奇的金曲，玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力。玖壹壹成員洋蔥坦言，「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」成員春風更是伍佰的忠實粉絲，曾多次朝聖演唱會。為了做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。

玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力。（圖／滾石唱片提供）

至於怕胖團也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在cover。」因此經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出令人耳目一新的全新改編版本。怕胖團也提到，當初在demo階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少！」

玖壹壹與怕胖團在此之前就經常在各大商演、音樂節巧遇，但真正合作錄音卻是頭一遭，從討論到正式發行花了一年多的時間，錄音過程也充滿樂趣。怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑道：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱！」透過這次指標性的雙團合作，再度證明了經典作品在不同時代、不同曲風的碰撞下，依然能展現出無窮的生命力。





