伍佰點頭背書 玖壹壹、怕胖團翻玩〈浪人情歌〉

玖壹壹、怕胖團攜手合作，為滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」共同翻玩伍佰 & China Blue 的不朽神曲〈浪人情歌〉。玖壹壹成員洋蔥坦言：「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」怕胖團也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在 cover。」

發行於1994年的〈浪人情歌〉收錄在伍佰 & China Blue的同名專輯《浪人情歌》中，伍佰以孤絕而浪漫的唱腔，唱出男人在情場受挫卻故作瀟灑的心情，盡顯「臺式男子漢」的溫柔。據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成詞曲。原本這首歌曲是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到退件，伍佰隨後決定收回親自詮釋，結果竟一舉走紅，讓這首「被退件」的作品一路紅了超過30年。

玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力，經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「臺味」核心，再融入怕胖團一貫的龐克能量。洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。怕胖團也提到，在demo階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少。」

玖壹壹與怕胖團在此之前就經常在各大商演、音樂節巧遇，真正合作錄音卻是頭一遭，從討論到正式發行花了1年多的時間，錄音過程也充滿樂趣。怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑道：「沒想到他錄音狀況超好，愈唱愈帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱！」

