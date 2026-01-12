伍佰點頭認可！ 玖壹壹、怕胖團大膽改編神曲〈浪人情歌〉

玖壹壹與怕胖團為〈浪人情歌〉跨界合作。（圖／滾石提供）

玖壹壹、怕胖團為滾石唱片的翻唱企劃《滾石撞樂隊2》，攜手獻唱電音饒舌版〈浪人情歌〉。玖壹壹成員洋蔥坦言：「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」怕胖團也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在cover。」

面對如此傳奇的金曲，玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力，為了做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出令人耳目一新的全新改編版本。怕胖團也提到，當初在demo加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少」。

發行於1994年的〈浪人情歌〉收錄在伍佰&China Blue的同名專輯《浪人情歌》中，伍佰以孤絕而浪漫的唱腔，唱出男人在情場受挫卻故作瀟灑的心情，盡顯「台式男子漢」的溫柔。據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成〈浪人情歌〉的詞曲。原本這首歌曲是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到退件，伍佰隨後決定收回親自詮釋，結果竟一舉走紅，讓這首「被退件」的作品一路紅了超過30年，成為華語搖滾的殿堂級情歌經典。

