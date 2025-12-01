伍佰、李宗盛合體！飆唱《夢醒時分》全場求加班
上週末華山簡單生活節迎來壓軸高潮，伍佰在第二天獻唱時，李宗盛驚喜現身合體，兩人飆唱《夢醒時分》讓全場瘋狂。伍佰當晚精心安排12首歌曲，在歌迷熱情要求下更是二度加班，帶動全場合唱《浪人情歌》，音量驚人。當天台北市午後突然下雨，卻恰巧與理想混蛋演唱的《滯留鋒》相映成趣，在雨中聆聽別有一番風味，成為獨特的沉浸式體驗。
華山簡單生活節上週末迎來精彩演出，伍佰在第二天的表演成為全場焦點。當伍佰唱到一半時，李宗盛突然驚喜上台，兩人合體飆唱《夢醒時分》，瞬間掀起活動壓軸高潮。當李宗盛出現在舞台上時，全場觀眾驚呼連連，紛紛表示「有沒有看錯」，這樣可遇不可求的組合讓歌迷們感到無比興奮。
伍佰當晚的歌單安排相當用心，多達12首歌曲，展現十足誠意。他演唱了《墓仔埔也敢去》作為既定歌單的最後一首，但熱情的歌迷們不願就此結束，紛紛要求伍佰繼續加班。在觀眾的熱烈呼聲下，伍佰帶領全場合唱《浪人情歌》，歌迷們的歌聲響徹雲霄，約有半首歌是由觀眾自發演唱，場面震撼。
在音樂節的其他精彩演出中，理想混蛋演唱《滯留鋒》時，台北市午後突然開始下雨，歌曲中「我會陪著你在這雨中旅行」的歌詞與現場天氣形成絕妙呼應，讓觀眾在雨中聆聽音樂，創造出獨特的沉浸式體驗。
更多 TVBS 報導
伍佰將合體李宗盛！睽違20年登「簡單生活節」 同場還有林憶蓮
才宣布攻蛋！魏如萱爆封鎖網友回應了 反擊：不喜歡我留言幹嘛
戴佩妮登簡單生活節！遭擋音板砸手臂嚇：先去收驚
金曲歌后唱一半！脫口「沒什麼好講的」 冷酷場面曝光
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 2 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 1 天前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 22 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
邱澤許瑋甯婚禮星光不輸三金典禮 金曲歌后獻唱這句歌詞超貼切
邱澤和許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣，2021年公布婚訊，結婚4年後，昨（28日）晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，賓客星光如雲，跨越電影、電視、唱片圈，網友驚呼到場的明星陣容幾乎不輸給三金頒獎典禮，金曲歌后彭佳慧也受邀參加婚宴，並當場展現好歌喉獻唱一曲。自由時報 ・ 2 天前
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年
女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易自由時報 ・ 22 小時前
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 1 天前
楊祐寧「居家坐牢」太痛苦！視訊喝酒求生 劉以豪自曝低潮
楊祐寧「居家坐牢」太痛苦！視訊喝酒求生 劉以豪自曝低潮EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 1 天前