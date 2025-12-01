伍佰、李宗盛合體！飆唱《夢醒時分》全場求加班

上週末華山簡單生活節迎來壓軸高潮，伍佰在第二天獻唱時，李宗盛驚喜現身合體，兩人飆唱《夢醒時分》讓全場瘋狂。伍佰當晚精心安排12首歌曲，在歌迷熱情要求下更是二度加班，帶動全場合唱《浪人情歌》，音量驚人。當天台北市午後突然下雨，卻恰巧與理想混蛋演唱的《滯留鋒》相映成趣，在雨中聆聽別有一番風味，成為獨特的沉浸式體驗。

華山簡單生活節上週末迎來精彩演出，伍佰在第二天的表演成為全場焦點。當伍佰唱到一半時，李宗盛突然驚喜上台，兩人合體飆唱《夢醒時分》，瞬間掀起活動壓軸高潮。當李宗盛出現在舞台上時，全場觀眾驚呼連連，紛紛表示「有沒有看錯」，這樣可遇不可求的組合讓歌迷們感到無比興奮。

伍佰當晚的歌單安排相當用心，多達12首歌曲，展現十足誠意。他演唱了《墓仔埔也敢去》作為既定歌單的最後一首，但熱情的歌迷們不願就此結束，紛紛要求伍佰繼續加班。在觀眾的熱烈呼聲下，伍佰帶領全場合唱《浪人情歌》，歌迷們的歌聲響徹雲霄，約有半首歌是由觀眾自發演唱，場面震撼。

在音樂節的其他精彩演出中，理想混蛋演唱《滯留鋒》時，台北市午後突然開始下雨，歌曲中「我會陪著你在這雨中旅行」的歌詞與現場天氣形成絕妙呼應，讓觀眾在雨中聆聽音樂，創造出獨特的沉浸式體驗。

