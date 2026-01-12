伍佰〈浪人情歌〉曾被退貨 玖壹壹合體怕胖團翻唱怕爆

玖壹壹與怕胖團首次跨界合作翻玩〈浪人情歌〉。（圖／滾石唱片提供）





由滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」近日拋出震撼彈，推出企劃誕生以來首支「兩團聯手」的改編單曲，由台式嘻哈天團玖壹壹攜手熱血流行龐克樂團怕胖團，共同翻玩搖滾天王伍佰&China Blue的不朽神曲〈浪人情歌〉。

玖壹壹Ｘ怕胖團〈浪人情歌〉（原唱：伍佰 & China Blue）單曲封面。（圖／滾石提供）

據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，花極短時間就完成〈浪人情歌〉的詞曲。原本這首歌曲是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到退件，伍佰隨後決定收回親自詮釋，結果竟一舉走紅，讓這首「被退件」的作品一路紅了超過30年，成為華語搖滾的殿堂級情歌經典。

1994 年發行的〈浪人情歌〉成績斐然，同名專輯《浪人情歌》銷量突破五十萬張，歌曲本身成為華語樂壇傳唱度極高的經典作品，奠定伍佰在搖滾樂界的地位。這首歌不僅在當時紅極一時，多年後仍被視為KTV必點、歷久不衰的時代金曲。

面對如此傳奇的金曲，玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力。玖壹壹成員洋蔥坦言：「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」成員春風更是伍佰的忠實粉絲，曾多次朝聖演唱會。為了做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。

玖壹壹參與「滾石撞樂隊2」計畫，與怕胖團合作改編伍佰&China Blue〈浪人情歌〉。（圖／滾石唱片提供）

怕胖團也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在 cover。」因此經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出令人耳目一新的全新改編版本。怕胖團也提到，當初在 demo 階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少！」

怕胖團參與「滾石撞樂隊2」計畫，與玖壹壹合作改編伍佰&China Blue〈浪人情歌〉。（圖／滾石唱片提供）

玖壹壹與怕胖團在此之前就經常在各大商演、音樂節巧遇，但真正合作錄音卻是頭一遭，從討論到正式發行花了一年多的時間，錄音過程也充滿樂趣。怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑道：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱！」透過這次指標性的雙團合作，再度證明了經典作品在不同時代、不同曲風的碰撞下，依然能展現出無窮的生命力。



