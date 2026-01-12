伍佰「經典1神曲」昔被男歌手退件！親自上場「暴紅成KTV必點」

娛樂中心／巫旻璇報導

嘻哈天團玖壹壹參與翻唱企劃《滾石撞樂隊2》，這回攜手龐克樂團怕胖團，重新詮釋搖滾天王伍佰 & China Blue 的經典名曲〈浪人情歌〉。這首歌背後其實有段傳奇故事，伍佰當年是在開車途中靈感乍現，短時間內就完成詞曲創作。原本〈浪人情歌〉是為歌手高明駿量身打造，卻意外被退回，伍佰索性親自演唱，沒想到就此一炮而紅，讓這首「曾被退件」的作品紅遍華語樂壇超過30年，成為難以撼動的搖滾情歌經典。

〈浪人情歌〉收錄於伍佰 & China Blue 的同名專輯《浪人情歌》中，最初其實是為歌手高明駿所創作，卻未被採用。伍佰隨後選擇親自收回演唱，以帶著孤寂卻不失浪漫的嗓音，詮釋一名在情場受挫、仍故作瀟灑的男子心境，展現出獨具特色的「台式男子漢」柔情。而〈浪人情歌〉正是將藍調搖滾結合流行情感的關鍵代表作，也成為他音樂生涯中極具代表性的經典之一。面對這樣地位崇高的經典歌曲，玖壹壹與怕胖團在改編時都坦言壓力不小。玖壹壹成員洋蔥直言：「真的會怕，怎麼改都覺得不可能超越伍佰老師的原唱。」而春風本身就是伍佰的鐵粉，過去也多次親臨演唱會朝聖。為了做出全新樣貌，洋蔥親自參與編曲，將原本較為抒緩的節奏加快，並注入玖壹壹擅長的電子元素與強烈律動感。





怕胖團則形容〈浪人情歌〉幾乎是「國歌等級」的存在，若單純延續搖滾編制，難免流於單純翻唱。因此雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共通的「台味」精神，再融合怕胖團一貫的龐克能量，打造出耳目一新的改編版本。怕胖團也透露，當 demo 階段加入玖壹壹成員健志的饒舌段落時，原本還擔心伍佰老師是否能接受，沒想到對方爽快點頭，最終成果也讓整首歌更加分。

