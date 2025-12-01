伍佰「2度加班到凌晨」催歌迷：沒捷運拉！李宗盛脫口爆1猛料

娛樂中心／綜合報導

「搖滾之神」伍佰以〈挪威的森林〉、〈樹枝孤鳥〉、〈妳是我的花朵〉，等多首經典名曲奠定在華語樂壇的地位，渾厚獨特的唱腔與深厚唱功，總能讓台下觀眾如癡如醉。他在海內外皆擁有龐大粉絲群，每回開唱，台下必定響起狂熱的「加班」吶喊。昨（11月30日）他再度踏上簡單生活節舞台，延續搖滾火力，更驚喜邀請音樂教父李宗盛出場，兩人聯手合唱〈台北孤兒〉，瞬間把全場情緒推到最高點。演出結束後，熱情歌迷仍不散場，一波又一波的「加班！」呼聲此起彼落，讓伍佰不得不二度「被請回舞台」，再加碼演唱，引爆全場尖叫。

「搖滾之神」伍佰以〈挪威的森林〉、〈樹枝孤鳥〉、〈妳是我的花朵〉，等多首經典名曲奠定在華語樂壇的地位。（圖／翻攝自伍佰臉書）









伍佰昨（11月30日）在簡單生活節舞台連續飆唱〈恨世生〉、〈愛情限時批〉等經典曲，並帶領觀眾一起擺動做「波浪舞」，現場嗨到最高點。壓軸驚喜在〈夢醒時分〉時登李宗盛突然現身，掀起全場尖叫。兩人合唱完畢後互動幽默，伍佰向李宗盛打招呼說：「大哥好！」對方回：「大家好。」伍佰感性表示能同台非常榮幸，李宗盛則笑說：「以前跟我同台的都是美女。」伍佰隨即回應：「接下來這首，是我們20年前在這裡唱的歌，時間過了，我們都還是年輕人」兩人隨即合唱〈台北孤兒〉，締造全場最高潮。

演出尾聲，伍佰以〈墓仔埔也敢去〉完美收場，但觀眾依舊不肯散場，高喊「安可」聲此起彼落。伍佰寵粉再現身，接連演唱〈純白的起點〉與〈衝衝衝〉，仍不敵全場「加班」聲浪，只好笑喊：「我已經下班了！快一個小時了！捷運關啦！」甚至還催歌迷們趕快回家，然而雖然嘴上喊累，身體依舊很誠實，他又再度拿起麥克風，送上〈再度重相逢〉作為「加班加班」的最終福利，讓現場情緒再度沸騰。這一夜伍佰一路陪粉絲嗨到凌晨，社群上也被粉絲大肆洗版，紛紛曬出伍佰「超時演出」的畫面，不少人興奮大讚：「伍佰老師真的最頂！」。









