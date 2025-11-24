伍佰《Rock Star 2》嗨爆高雄巨蛋 明年有望返場台北

搖滾傳奇伍佰 & China Blue22、23日一連兩天在高雄巨蛋開唱。（圖／月光音樂提供）

搖滾傳奇伍佰 & China Blue22、23日一連兩天在高雄巨蛋開唱，舉辦《伍佰 & China Blue Rock Star2 世界巡迴演唱會》，第七度唱進高雄巨蛋的伍佰，更在安可曲加碼獻唱許久未唱的台語經典〈樹枝孤鳥〉，掀翻高雄巨蛋屋頂。

伍佰在安可曲加碼獻唱許久未唱的台語經典〈樹枝孤鳥〉，掀翻高雄巨蛋屋頂。（圖／月光音樂提供）

高雄站是這次巡演的第23和24場，不只燃炸的現場演出，伍佰更俏皮地在台上跳起波浪舞，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰& China Blue一起示範波浪舞，伍佰再一聲令下：「叫出來！」不管坐在幾樓都熱血沸騰氣氛的吶喊著，全場high爆！伍佰還特別在第一天安可曲橋段時，加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，整個高雄巨蛋超過萬名觀衆們欣喜若狂，合唱聲響徹雲霄，屋頂都快掀了。

第二天的安可曲則是加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌曲，結束前，伍佰還不忘用獨有的伍式幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」全場歡聲雷動，為兩天超熱血的演唱會劃上句點。

此外，為紀念伍佰出道35週年，經紀公司特別推出復刻升級的紀念夾克與緹花毛巾等必敗單品，詳情請洽伍佰臉書粉專。這位挑戰常規的搖滾詩人更預計在明年上半年出版集結出道35年近260首創作的詩詞集，讓歌迷能從文字更深入伍佰的創作世界。《Rock Star 2》巡演持續唱響世界，2026年更多場次將陸續公佈，據悉明年有望返場台北，勢必再掀一波搶票熱潮。

