伍佰30年神曲竟是「被退件」 玖壹壹翻玩認了：蠻怕的

「玖壹壹」與「怕胖團」首次跨界合作。滾石唱片提供



「滾石撞樂隊2」推出首支2團聯手改編單曲，由「玖壹壹」攜手「怕胖團」翻玩伍佰 & China Blue的〈浪人情歌〉，據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成詞曲，原本是要寫給高明駿演唱，卻意外遭退件，伍佰決定親自詮釋，讓這首「被退件」的作品一路紅了超過30 年，成為華語搖滾的殿堂級情歌經典。

1994 年發行的〈浪人情歌〉收錄在伍佰 & China Blue的同名專輯《浪人情歌》，伍佰唱出男人在情場受挫卻故作瀟灑的心情，他首張專輯《愛上別人是快樂的事》以本名「吳俊霖」發行，早期走的是較為硬核、藍調的路線，加入魔岩唱片後調整創作方向，《浪人情歌》正是將藍調搖滾與流行感性結合的關鍵代表作，銷量突破50萬張，奠定他在搖滾樂界的地位。

廣告 廣告

面對傳奇金曲，「玖壹壹」洋蔥坦言：「蠻怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱。」為做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入「玖壹壹」標誌性的電子元素與強烈節奏感。

而「怕胖團」也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了，如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在cover。」因此決定保留伍佰與「玖壹壹」共有的「台」元素，再加入「怕胖團」一貫的龐克風格，他們也提到，當初在demo階段加入健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少」。

「怕胖團」與「玖壹壹」與從討論到正式發行花了1年多的時間，更大讚春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑說：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱。」

更多太報報導

告五人出狀況突丟麥清唱 冷汗直流：發揮畢生主持功力

邵雨薇跨年喝茫斷片 笑曝裁掉吳慷仁一部位

《獵魔女團》再奪金球獎最佳動畫 李炳憲瞬間起身「一動作」全場動容