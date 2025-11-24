伍佰7攻雄蛋嗨玩波浪舞 35年創作出詩詞集

伍佰「Rock Star 2」巡演明年有望返場台北。月光音樂提供



伍佰上周末7度唱進高雄巨蛋舉辦「Rock Star2世界巡迴演唱會」，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰 & China Blue一起示範波浪舞，他再下令：「叫出來！」上萬名粉絲熱血沸騰地吶喊著，全場high爆。

成軍33年的伍佰 & China Blue默契絕佳，第1天安可曲橋段，他加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，萬人合唱聲響徹雲霄；第2天的安可曲則加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉，結束前他不忘幽默地向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」為2天超熱血的演唱會劃上句點。

據悉，「Rock Star 2」巡演明年有望返場台北，伍佰也將集結出道35年近260首的創作歌詞整理成詩詞集，預計明年上半年出版，讓歌迷用文字走進他的創作世界。

