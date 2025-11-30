伍佰Feat.李宗盛再創經典 Simple Life 20 週年2萬人同樂

《2025 Simple Life 簡單生活節》今晚(30日)最後一天由搖滾天王伍佰 Feat. 李宗盛壓軸。伍佰重回初心唱響台語代表作，並與嘉賓李宗盛帶來〈夢醒時分〉與〈台北孤兒〉，讓全場觀眾嗨爆了。

Simple Life今年邁向20週年，再次在華山文創園區盛大登場，以「和喜歡的人在一起」為主題。首日演出名單，魏如萱與奇哥重組「自然捲」是一大亮點，帶領樂迷重回青春記憶，今年以《愚公》奪下金曲獎最佳新人的 someshiit 山姆，也以強大現場魅力征服觀眾。剛以〈布秧〉（電影《地母》主題曲）奪下金馬獎最佳電影原創歌曲的戴佩妮 Penny，首次以個人名義站上簡單生活節舞台；久未在台灣演出的林憶蓮，雖然抱病上台，仍展現專業與氣場，讓樂迷深受感動。

廣告 廣告

第二天的簡單生活節同樣星光熠熠，YELLOW 黃宣、理想混蛋接連登場，ABAO 阿爆的律動讓現場一路升溫；楊乃文壓場登場瞬間全場沸騰，〈Monster〉、〈應該〉、〈證據〉等經典輪番登場，最終以〈星星堆滿天〉掀起大合唱。

終場壓軸由簡單生活節元老伍佰登場，他一亮相便引爆全場歡呼。為慶祝 Simple Life 20 週年，他以一系列台語經典向音樂原點致敬，〈愛情限時批〉、〈秋風夜雨〉、〈浪人情歌〉等熟悉旋律帶動萬人齊聲合唱，甚至還帶動現場爆滿人潮玩起波浪舞。當嘉賓李宗盛現身時，全場興奮聲四起；這對黃金組合帶來〈夢醒時分〉，並復刻20年前在Simple life一起合唱的台語歌〈台北孤兒〉，接著在伍佰〈墓仔埔也敢去〉歌聲中為Simple Life劃下句點。

兩天的簡單生活節結合市集、美食與精彩演出，吸引超過 2 萬名觀眾湧入華山，在秋冬之際享受一場豐盛、多彩的音樂盛宴。(編輯：許嘉芫)