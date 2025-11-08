伍勝園視察台東池上大橋改建工程 (圖)
公路局持續推動台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）系列建設，交通部政務次長伍勝園（前左）8日前往台東視察改建中的池上大橋工程進度。
中央社記者黃巧雯攝 114年11月8日
台東池上大橋改建 強化防洪耐震 (圖)
交通部公路局持續推動台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）系列建設，在池上大橋改建部分，公路局8日指出，除拓寬橋面外，也強化整體防洪耐震度。中央社 ・ 8 小時前
台東池上大橋改建 北上線拚115年農曆年前通車
（中央社記者黃巧雯台東8日電）交通部次長伍勝園今天前往台東視察改建中池上大橋。公路局表示，除了橋面拓寬外，還強化防洪標準為50年，耐震提升為5強，目標北上線在115年農曆年前通車，後續將展開南下線改建。中央社 ・ 8 小時前
台9線「池上大橋」明年北上線將通車！工期歷7颱風襲來不受影響全靠「這特殊工法」...人本為重自行車、行人也能上
公路局說，改建完後的橋樑「高、大、美」，比原先的橋樑高出2.6公尺，也加寬了慢車道供機車、自行車通行，更有1.5公尺的人行道，考量人本交通...放言 Fount Media ・ 10 小時前
