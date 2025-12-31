伍婉華升任氣象預報中心副主任！ 鄭明典讚：年底好消息

被譽為「氣象女神」的伍婉華，今（31）日傳來升官喜訊，原本擔任中央氣象署簡任技正的她，正式宣誓就任氣象預報中心副主任一職。前氣象局局長鄭明典也出席典禮，並在臉書PO文形容這是「年底的好消息」。

據了解，伍婉華畢業於北一女中，是名副其實的「學霸」，擁有超過30年的氣象播報經歷，無論是天氣預測還是颱風警報記者會，她溫和專業的風格深受觀眾喜愛。

伍婉華在氣象領域的專業能力獲得廣泛認可，這次升任氣象預報中心副主任的消息傳出後，不少網友得知後紛紛留言，祝賀她的升遷「我超級喜歡她」、「實至名歸」、「每次颱風警報熟悉的身影」、「從小看到大」、「恭喜，很喜歡她，講話有條理、清晰」、「恭喜漂亮的婉華姐」。

