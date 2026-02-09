伍思凱兒伍諒再爆爭議！遭控「拖欠借款、違反保護令」本人反應曝光

記者徐珮華／台北報導

伍思凱31歲兒子伍諒（原名伍靖）日前遭爆藉由星二代光環餵毒、騙砲，他隨後否認並表示遭到抹黑，更直言「沒有證據的話，我會提告的」。未料風波未歇，他今（9）日又被爆料拖欠借款，甚至因違反保護令遭到起訴。對此，《三立新聞網》向伍諒求證，本人反應也曝光。

伍思凱獨子爆出爭議。（圖／翻攝自伍思凱臉書）

根據《鏡週刊》報導，一名自稱與伍諒有親密關係的女子指控，兩人來往期間，對方多次向她借錢，但事後還款態度消極，拖欠近2個月才將6萬元還清。此外，週刊還查出伍諒曾無視保護令規定，多次傳訊騷擾前女友，訊息內容不乏恐嚇字眼，遭檢方依涉嫌違反保護令及恐嚇罪提起公訴。

伍諒遭控拖欠借款、違反保護令，本人對此表示「沒有回應」。（圖／翻攝自伍諒IG）

針對相關指控，《三立新聞網》傳訊向伍諒本人求證，對方僅表示沒有回應。

