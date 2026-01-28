伍思凱兒伍諒遭爆料「吸食非法物品」 本人親自發聲
金曲歌王伍思凱31歲的兒子伍諒，被《鏡週刊》爆料在交友軟體獵豔，除了利用「星二代」的光環接近多名女性外，甚至提供非法大麻作為誘因，誘騙女性發生性行為。對此，伍諒本人表示自己遭到惡意抹黑，並透過IG發文回應。
根據《鏡週刊》報導，伍諒會在交友軟體上提及父親伍思凱，營造自己多金、具星二代背景的演藝圈形象，報導中甚至曝光他與女子的對話內容，自曝同時擁有三、四名性關係對象，並提到過程中會服用威爾剛與大麻助興。
對此，伍諒出面否認所有指控，並強調「餵毒、騙色」等說法皆屬不實，直指自己遭人惡意抹黑，並已委託律師處理。報導刊出後，他也在IG發文回應，簡短寫下「哈囉，太瞎了吧！」語氣中流露出無奈與不滿。
Yahoo奇摩關心您：
珍惜生命，拒絕毒害 一人吸毒，全家受苦
※ 毒品危害防制諮詢 24 小時專線：0800-770-885（請請你、幫幫我）
