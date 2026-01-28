伍思凱兒撇餵毒騙砲 趙傳揭星二代家規

趙傳今舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會記者會。黃于珊攝



伍思凱31歲兒子伍諒被《鏡週刊》爆料利用「星二代」光環交友，在網路上餵毒騙砲，但伍諒今（1╱28）在 IG否認指控，直呼「太瞎了吧」，並揚言提告。而伍思凱好友趙傳今舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會記者會，透露前幾個禮拜在從中國飛回台灣的班機有碰到對方，「但是就有個打招呼，之後就沒更多交流」。他坦言有聽說伍諒的事，「但是具體怎樣，我沒有看新聞」。

趙傳坦言與伍思凱有很久一段時間沒有聯絡，之前伍思凱被爆投資虛擬貨幣「SAFE幣」、早已財富自由，對此，趙傳說：「應該沒有吧！我覺得他應該還是有在做一些演出，我在這之前碰到他是在華納的聚會上，我們聊得很開心，還去小酌一下，我覺得他狀態很好，我想他應該很 OK。」

而趙傳離婚16年，與前妻育有1子2女，他坦言對自家「星二代」管教嚴格，「我當然一定有家規、門禁，尤其在念書的時候，晚上該幾點回家就幾點回家，他們也都很守規矩，現在小孩都大了，他們有自己的生活，當然我還是提醒他們自己在外面還是要注意安全」。

伍諒否認餵毒、騙砲。翻攝lennywumusic IG

談到長子今年將滿28歲、在海外工作，二女兒大學畢業，在上海跟她媽媽住，小女兒則在國外念書，趙傳分享育兒觀：「不管男生、女生，我對他們的要求就是要跟人家和睦相處，不欺負別人也不要被別人欺負，最好減少金錢上的往來、借貸盡量避免，救急不救窮。」

至於是否很快就會抱孫？趙傳笑說：「我還沒有聽他們講有交男女朋友，他們成年之後，我都有在這方面跟他們分享，我希望他們先從交朋以友開始，要發展更親密的關係之前先從朋友關係去了解彼此，覺得價值觀各方面都比較一致再去發展更進一步的關係。」

被問女兒交男友是否要先給他看過？趙傳坦言：「我覺得還是要有這個過程，我蠻希望他們交什麼樣的朋友要先了解，我記得我成長過程當中，我父親都會來看看我朋友是什麼樣子類型，我也是承襲父親的做法，如果他們真的要交男女朋友，我當然會希望基於關心的角度可以提供一點意見。」

「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會5月23日在台北流行音樂中心登場， 門票2月8日中午12點於KKTIX及全家FamiPort開賣。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

