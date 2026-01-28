伍思凱兒炫耀「餵毒、無套抽插」過程！獵豔多女不雅對話全外流

（娛樂中心／綜合報導）金曲歌王伍思凱59歲，育有一子一女，其中女兒伍悅已投入演藝圈發展，兒子伍靖則擁有音樂才華，曾就讀美國伯克利音樂學院。八年前，他因在美國街頭亮刀遭逮，返台後轉以音樂人自居，並在網路分享作品，外界以為「浪子回頭」。

然而，《鏡週刊》近日接獲多名女子投訴，指伍靖疑似以星二代光環在交友軟體結識女性，並涉及以大麻作為交換條件誘使發生性行為，行徑引發高度爭議。

圖／伍靖疑似以星二代光環在交友軟體結識女性，並涉及以大麻作為交換條件誘使發生性行為。（翻攝 伍思凱臉書）

自稱星二代＋積極示好 多名女子稱被刻意營造的形象吸引

投訴人A小姐向《鏡週刊》表示，其閨密透過交友軟體認識伍靖。對方聊天時主動表明自己是伍思凱兒子、從事音樂創作，並聲稱因工作往返台美，會分享個人演奏影片，成功營造「才華＋背景」形象，吸引不少女性。

廣告 廣告

據悉，伍靖約會時常帶女方前往具會員制度的美僑俱樂部或高級餐廳，也會談及家族與演藝生活，給人「背景亮眼又不失親切」的印象，加上言語甜蜜，使不少女生迅速陷入好感並與其發生關係。

投訴：以大麻作誘因 盼擴大「獵豔圈」

A小姐指出，若是成年人情投意合，旁人無從置喙，但問題在於伍靖疑似「以大麻誘惑女性」。她透露，伍靖會分享吸食大麻的經驗，甚至以「免費提供」為由，要求女性到其住處見面，令她認為行徑已觸及法律紅線，決定出面揭露。

為證明說法，A小姐向《鏡週刊》出示伍靖與其中一名女子的對話紀錄。內容顯示，伍靖在深夜主動傳訊，要求對方傳照片、提出見面要求，並多次表示希望發生性行為。

對話曝光：要求無套性行為 並自述與多名女性往來

對話中，伍靖多次提出激烈的性暗示，並詢問能否不戴保險套。當女子猶豫時，他以「過往經驗」試圖說服，甚至自述曾與3至4名固定性伴侶往來，還提到曾在性行為前後使用威爾鋼或與伴侶吸大麻助興。

女子以身體不適為由婉拒，但伍靖仍不斷施壓，引發不適。

疑傳私密照片＋毒品訊息 另一名女子也出面控訴

A小姐補充，另一名女子小美（化名）也遭遇類似情況。伍靖不僅向小美提及大麻，還傳送多張裸露私密照，並以具性暗示的語句要求對方赴約。

對話中，小美提到「沒有錢支付大麻」，伍靖則回覆「不是要妳付錢」，並要求她以性行為「做交換」。A小姐形容，伍靖將毒品作為誘因，手法令人不齒。

最後小美未赴約，引發伍靖不滿，對其進行大量未接來電與訊息辱罵。小美事後向友人探詢，才得知其他女性也曾有相似遭遇，相關行徑因而在圈內曝光。

《引新聞》提醒您：拒絕毒品，珍惜生命！毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多引新聞報導

PAZZO董座涉毆運將又撂人 「疑找天道盟鐵霸埋伏」再惹議

三度下藥昏睡性侵！孫女閨蜜「夢中被舔乳」醒來嚇壞 直喊：阿公不要

