伍思凱兒爆借錢不還！還想「2女1男」再傳恐嚇簡訊

金曲歌王伍思凱的獨子伍諒，原名伍靖，日前捲入餵毒騙砲風波後，再度爆出新的爭議事件。根據媒體報導，一名曾與伍諒發生關係的女子G小姐出面爆料，指控伍諒在兩人來往期間，多次以修車、夜店開包廂、繳罰單等理由向她借錢，總計金額達6萬元。

G小姐表示，伍諒的還款態度相當消極，她多次催討，對方卻不斷拖延，前後拖欠將近2個月才將借款還清。更令她錯愕的是，錢一還完，她的社群帳號隨即遭到伍諒封鎖，雙方立刻斷絕聯繫。

除了金錢糾紛，G小姐還透露，伍諒曾在性關係上提出「2女1男」的要求。在她明確拒絕後，對方仍以「喝酒後應該可以接受」等話語持續試探，讓她感到不適與壓迫，最終選擇與伍諒劃清界線。值得注意的是，G小姐曾在深夜前往伍諒住處，隔天早上伍諒的母親還特地感謝她來陪伴伍諒。

廣告 廣告

根據司法資料查詢，伍諒的前女友謝女曾向台北地方法院聲請通常保護令。法院於2022年9月裁定核發，命令伍諒不得對謝女施以身體或精神上的不法侵害，亦不得進行騷擾或聯絡。然而，伍諒仍在2023年4月多次傳送訊息給謝女，內容包括「妳等著看我怎麼毀掉妳的一切、看我怎麼找真正的黑道弄死妳」等恐嚇字句。檢方認定伍諒涉嫌違反保護令及恐嚇罪，依法提起公訴。

事實上，伍諒的爭議並非首次。2018年，伍諒在美國伯克利音樂學院求學期間，因在街頭持刀遭到警方逮捕。當時伍思凱受訪表示，伍諒有憂鬱與躁鬱的情況，亮刀是因感覺被霸凌，出於自衛行為。伍諒事後提出身心狀況相關診斷證明，最終未留下前科。

根據報導，伍諒以「音樂人」自居，頻繁透過交友軟體結識對象，私下傳送涉及性暗示的訊息與照片，甚至分享吸食大麻的經驗，並以免費提供為誘因邀約見面。更有消息指出，他疑似透過已發生關係的對象牽線，認識更多女子，擴張所謂的「約砲版圖」。隨著爆料陸續浮上檯面，伍諒的私生活成為外界關注焦點。

更多品觀點報導

台中土風舞老師被砍傷「割頸10cm」 兇嫌落跑車禍雙腿斷了

金曲歌王兒子爆餵毒騙砲！伍思凱31歲獨子遭多女指控

