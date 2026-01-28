伍思凱兒爆「拿大麻騙愛」還傳Ｘ照！本人回應了

娛樂中心／綜合報導



金曲歌王伍思凱的兒子伍靖（現改名伍諒），過去才因赴美攻讀音樂學院時，在大街上公然持刀被捕，引發爭議。不料，頂著星二代光環的他，近日又被爆出透過交友軟體搭訕女生，並大談自己接觸大麻的經驗，甚至以免費提供大麻當誘因，將女生約上床，還一度傳送不雅照、餵毒騙愛，而他本人也做出回應。

歌王星二代獵豔！伍靖捲重大桃色醜聞





金曲歌王伍思凱的31歲獨子伍靖（現改名伍諒）近日捲入重大桃色醜聞！根據《鏡週刊》報導，投訴人A女透露，其閨密在交友軟體與伍靖結識後，對方表現極為積極且嘴甜，約會時常提及父親與妹妹的生活鎖事，看似平易近人，加上出手大方，讓不少對向迅速暈船，甚至第一次約會就被帶往住處或摩鐵發生關係。

伍思凱兒爆「拿免費大麻騙愛」還餵毒傳Ｘ照！獵豔手段全流出 本人回應了

伍思凱兒子伍靖，近日捲重大桃色醜聞。（圖／翻攝自IG ）





對話驚爆「威而鋼、大麻」！伍靖遭揭約愛不想戴套





這位A女更是搬出伍靖的對話紀錄，只見伍靖在深夜傳訊息給1名女子，要求對方拍攝性感照給她，下秒變開口約愛。伍靖還問對方是否可以不戴保險套，甚至自爆自己有3、4個固定會發生關係的「朋友」，甚至分享自己吸食大麻、吃威爾鋼的經歷。

伍思凱兒爆「拿免費大麻騙愛」還餵毒傳Ｘ照！獵豔手段全流出 本人回應了

伍靖一度分享自己吸食大麻、吃威爾鋼的經歷。（圖／翻攝自IG ）





而在2025年7月，伍靖用交友軟體遇上另1位發生關係的「B女」，後來男方要B女介紹其他異性給他認識，打算拓展自己的「事業版圖」，沒想到卻被B女發現，2人徹底鬧翻，之後男方便盯上了B女好友「C女」。





疑把「朋友」當仲介！伍靖「拓展事業版圖」誘騙對方好友





伍靖為了滿足私慾，與C女分享自己吸食大麻約愛的經歷，還一度傳送不雅照對方，在看到C女回「沒有錢付（大麻）」後，他則回「我沒有要妳付錢」、「妳好好幫我Ｘ啊」，疑似打算拿免費大麻為誘因，誘騙C女發生關係。整起事件會曝光，全是因C女因故未赴約，引發伍靖不滿，才讓她看清其真面目，隨後並與B女交換資訊後，這才發現B女的另1位女性友人也曾遭遇類似經歷，伍靖的惡行才慢慢傳出。

伍思凱兒爆「拿免費大麻騙愛」還餵毒傳Ｘ照！獵豔手段全流出 本人回應了

伍靖本人全盤否認，強調自己絕對沒有「餵毒」與「騙愛」的行為，並法律追訴權。（圖／翻攝自IG ）





本人發聲全盤否認！伍靖怒斥抹黑「絕無餵毒騙愛」





不過，面對接二連三的指控，伍靖本人已於第一時間做出回應，全盤否認所有爆料內容，強調自己絕對沒有「餵毒」與「騙愛」的行為，痛斥相關指控純屬他人惡意抹黑，並表示將保留法律追訴權，不排除採取法律行動捍衛清白。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

