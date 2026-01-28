伍思凱兒遭爆餵毒騙砲 好友趙傳回應親曝家訓

趙傳28日舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會記者會。（旋風音樂 X KKLIVE提供）

金曲歌王趙傳今(28日)宣布將於5月23日二度唱進北流，舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，好友伍思凱的兒子被爆餵毒騙砲，本人否認「太瞎了吧」並揚言提告，對此，趙傳表示有聽聞這個新聞，也分享自己的家庭教育。

趙傳說，和伍思凱有很長一段時間沒有聯絡，「前幾個禮拜在飛機上碰到，有打個招呼，沒有更多交流」，他說伍思凱狀態很好，也還有在做一些演出。趙傳有1子2女，老大已27歲，他說「我當然有家規、門禁，現在小孩大了有自己的生活，還是提醒他們在外面要注意安全，跟人和睦相處，不欺負別人也不被別人欺負，也減少金錢上的往來。」

他過去交朋友會讓父親過目，現在承襲父親作法，也希望小孩交朋友也帶回家讓他看看，「希望他們先從交朋友開始，價值觀一致再去發展進一步的關係」，不過還沒有聽說他們交男女朋友。

趙傳與前妻離婚16年，他的小孩都希望媽媽跟爸爸能破鏡重圓，但趙傳說：「人與人之間過了就過了，真的回不去，他們也能夠理解，我現在單身也滿開心。」今年6月即將屆滿65歲的趙傳，一直持續自我鍛鍊，除了練嗓子，也打籃球、做重量訓練，前陣時間也去運動中心游泳，體從70公斤降到 66 公斤不到。

演唱會5月23日將於北流重磅登場， 門票將於2月8日中午12：00在KKTIX及全家FamiPort正式啟售。

