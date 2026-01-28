伍思凱兒遭爆餵毒騙砲！趙傳稱「有聽說」不評論 親曝「趙家家規」

趙傳3個孩子都已成年，他不過度干涉交友自由，但也會關心交友狀況。

趙傳今（28日）為「2026趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會」台北站舉辦記者會，黃韻玲、陳子鴻、吳宗憲等演藝好友獻影片祝福票房大賣；當被問及同期出道的伍思凱，趙傳表示前幾週在從中國飛回台灣的飛機上巧遇，僅簡單打了招呼。他也提到，再上一次是在華納的聚會相遇，聊得相當開心，「他狀態看起來很好，應該都還OK」，至於伍思凱兒子伍諒（原名伍靖）的相關新聞，趙傳則坦言「有聽說，但沒有特別去看」。

趙傳本身也是三個孩子的爸，大女兒今年已經28歲在工作，小兒子在國外念大學即將畢業；他表示，小孩還在念書時會要求門禁，現在孩子都長大了，則以提醒安全為主；在人際相處上，不分男女，最重要的是「彼此要和睦」，不欺負人、也不要被欺負，同時也提醒孩子減少金錢往來，「請客可以是開心，但借錢能避免就避免，救急不救窮」。至於孩子的交友關係，趙傳透露目前還沒有聽孩子主動提起交男女朋友，但他希望孩子交朋友在進入親密關係前先了解彼此，包含個性與價值觀是否契合，再決定是否進一步發展。

伍思凱兒子伍諒（原名伍靖）遭爆料餵毒騙砲，趙傳表示早上有聽說但還不了解。（翻攝趙傳臉書）

被問到若女兒交男朋友是否要先見家長，趙傳直言「這個過程是需要的」，基於關心，還是會想了解孩子交的是什麼樣的朋友。他也回憶自己成長過程中，父親對交友情況相當關心，如今換成自己當家長，雖不會過度介入，但若孩子帶朋友回家，仍會透過自然互動了解對方，避免造成對方壓力。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

