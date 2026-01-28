伍思凱兒遭爆「誘導呼麻騙砲」！他暴怒發文6字反擊

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

伍思凱兒子伍靖今（28）日一早被爆出呼麻騙砲醜聞，事件鬧得沸沸揚揚，而稍早他於社群媒體上發文回應，直言：「太瞎了吧！」

伍思凱獨子伍靖被爆呼麻騙砲。（圖／翻攝伍靖IG）

伍靖今早被爆出呼麻騙砲，還要求對方傳性感照片，並問對方能不能不戴保險套，還自爆有3、4位固定砲友，對話紀錄全都被截圖佐證，而針對這些指控，他全都否認，強調沒有餵毒、騙砲，是被人抹黑，將保留法律追訴權。

而在稍早，伍靖似乎非常氣憤，因此在IG上再度發文怒轟：「哈囉！太瞎了吧！」事實上，這不是他第一次出狀況，他8年前在美國街頭亮刀遭逮捕，原以為改過，沒想到被爆出重磅醜聞。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

