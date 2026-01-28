伍思凱兒醜聞連環爆！傳財富自由已退休 趙傳曝伍思凱近況揭「趙家家規」

出道38年的金曲歌王趙傳暌違4年，將於5月23日在北流舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會。李鍾泉攝

出道38年的金曲歌王趙傳暌違4年，將於5月23日在北流舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會。近期他在海外工作，正巧在飛回台灣的班機上偶遇昔日老友伍思凱，對伍思凱獨子伍諒近日爆出的餵毒騙砲醜聞，趙傳受訪時坦言有聽說，但沒看到具體內容。

他透露：「我跟伍思凱很久沒聯絡了，幾週前還在飛機上碰到，就打個招呼，不太清楚他近況。」至於被問到伍思凱近年減少演出，是否已經財富自由？趙傳表示：「當時看他的狀態很好，我想他應該很OK。」

廣告 廣告

談及星二代的教養問題，65歲趙傳展現出極為傳統且嚴格的一面。他強調自家的「趙氏家規」非常明確，對於門禁與金錢觀絕不妥協。趙傳分享：「孩子唸書的時候，我希望晚上該幾點回家就幾點回家，他們也很守規矩。」

家規嚴謹杜絕崩壞風險

除了門禁，他教育孩子與人相處以和為貴，不欺負人也別被欺負，更特別叮嚀要減少金錢往來。他直言：「要請客可以，但金錢借貸盡量避免，只能救急不救窮。」

對於兒女的感情世界，他目前尚未聽說有交往對象，但他總會提醒孩子要從朋友做起，「發展親密關係前先當朋友，從朋友關係瞭解彼此。」身為「女兒控」的他更坦言，未來女兒若交男友，他一定要親自先看過，希望能瞭解對方的為人，這也是承襲自他父親當年也是要親自看過他交往的朋友類型，照傳說：「這其實就是父親對我的關心。」

膝蓋帶傷不減搖滾熱魂

趙傳多年都維持打籃球、重訓與練唱的行程，甚至曾因運動器材的聲音太大，在晚上9點多遭鄰居抱怨。他笑說：「鄰居說9點多要睡了，我問他那我10點多唱歌他沒聽到？鄰居說，如果聽到我唱歌會比較開心吧。」所以趙傳把運動器材移動到其他房間，減少對鄰居干擾。

除了練歌，他也熱衷重訓與打籃球，不過1年多前打籃球膝蓋受傷，目前跟30多歲年輕人3對3的時候還是堅持不用特地放水，正常打就行，其他就是維持游泳習慣，以及宅在家自己做飯。

趙傳多年來維持重訓、打籃球跟練嗓的習慣，體重一直維持在60多公斤左右。李鍾泉攝

目前單身的他，身邊僅有鐘點阿姨負責打掃，但他非常享受這份自由，「伴侶要隨緣，現在單身也蠻開心。」雖然孩子們心繫父母，希望他能與前妻破鏡重圓，但他感性地表示：「有些事情過了就過了，就回不去。我想孩子會尊重我的想法，我現在對這部分比較隨緣。」

此次台北場收官演出，趙傳特別邀來老友潘越雲擔任嘉賓，不僅要重現搖滾經典，還要帶來限定版歌單當驚喜。趙傳笑說：「現在年輕一輩歌手在演唱會上玩得很嗨的點歌環節，其實我早在 30 多年前就開始玩了啦！」演唱會門票將於2/8中午12:00在KKTIX及全家FamiPort正式啟售。

2026趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會 台北站

演出時間：2026 年 05 月 23 日 (六) 19:30

演出地點：台北流行音樂中心 表演廳

演出地址：台北市南港區市民大道八段 99 號

售票時間：2026 年 02 月 08 日 (日) 中午 12:00

票 價：NT$3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,680 / $2,280 / $1,880

＊全場座席，一人一票，對號入座



回到原文

更多鏡報報導

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出

鐵窗內完婚！Toyz傳獄中完婚篠崎泫免遭驅除出境 還能享受「隱藏版福利」

Toyz爆獄中完婚篠崎泫拚留台 法界揭密：「這件事」才是關鍵

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀