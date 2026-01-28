伍思凱子爆星二代光環吸毒獵豔！發聲反擊「有人完蛋了」要提告 黑歷史被挖出

伍思凱的31歲獨子伍諒（原名伍靖）遭爆涉及餵毒騙砲醜聞，他不忍在社群平台發聲揚言提告。翻攝FB＠伍思凱、IG＠lennywumusic

金曲歌王伍思凱的31歲獨子伍諒（原名伍靖）遭爆涉及餵毒騙砲醜聞！據《鏡週刊》報導，自稱音樂人的伍諒利用「星二代」光環，頻繁透過交友軟體搭訕女性。對媒體指控，伍諒在社群平台表示：「太瞎了吧！」還說：「有人要完蛋了！」表示要提告！

投訴人指控，伍諒在約會時常主動分享明星家庭生活，營造平易近人且闊綽的假象，誘使多名女子初次見面便「暈船」帶往旅館發生關係。更驚人的是，據流出的露骨對話紀錄顯示，伍諒自爆有3、4個固定砲友，甚至以免費提供大麻當作誘因，企圖誘騙女性發生性行為，脫序行徑引發各界震驚。

伍諒發聲「太瞎」 放話「有人要完蛋」被抹黑

對於種種指控，伍諒今日（28日）在社群媒體上正式發聲，首句便大喊：「哈囉，太瞎了吧！」他連續PO出媒體向他求證的對話截圖，語氣顯得十分無奈且強硬。伍諒強調自己從不騙砲、更不曾餵毒，認為這一切都是遭人惡意抹黑。

廣告 廣告

他表示，如果對方拿不出真憑實據，他絕對會提告到底，並透露目前已委託律師處理，將保留法律追訴權。

伍諒遭爆約砲，過往黑歷史又被挖出。翻攝IG＠lennywumusic

亮刀黑歷史再被挖！伍思凱淡出台演藝圈 兒子狀況連連再傷父心

事實上，伍諒已非首次捲入法律紛爭。早在8年前，他就在美國街頭因亮刀被捕，當時伍思凱坦言非常心疼，解釋兒子是因飽受憂鬱與躁鬱症所苦，加上遭霸凌才會出於自衛帶刀，承諾會陪他度過難關。怎料伍諒回台後雖然改名並以音樂人自居，看似浪子回頭，如今卻又傳出利用毒品當誘餌的桃色風波。

隨著爆料，伍諒黑歷史又被挖出，被翻出曾在2023年多次違反家暴保護令，對前女友進行極盡羞辱與恐嚇！據法院判決指出，伍靖明知前女友已因遭受其家暴而聲請保護令，獲法院核發不准實施身體或精神上的不法行為。

怎料伍靖視法律如無物，在短短27天內，透過 Facebook、Line、Instagram 及 WhatsApp 等通訊軟體，連續6度傳送訊息辱罵前任。內容充滿「低賤」、「爛命」、「臭X女」等不堪入耳的字眼，甚至放話要「找黑道弄死你」，導致女方心生恐懼向警方報案。

判決書揭露，法院早在2022年9月便核發保護令，明文禁止伍靖騷擾前女友。然而在2023年4月10日到5月6日期間，伍靖仍持續以言語暴力轟炸對方。法官審理後認為，伍靖無視法院核發之保護令，對前任造成心理極大創傷，依違反保護令罪判處拘役40天，可易科罰金4萬元。

伍諒社群貼文反擊。翻攝IG@伍諒

伍諒社群貼文反擊。翻攝IG@伍諒

伍諒社群貼文反擊。翻攝IG@伍諒



回到原文

更多鏡報報導

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出

鐵窗內完婚！Toyz傳獄中完婚篠崎泫免遭驅除出境 還能享受「隱藏版福利」

Toyz爆獄中完婚篠崎泫拚留台 法界揭密：「這件事」才是關鍵

2026年最新流行語！老公大便太久...她嗆「霍諾德爬完101了」網友笑翻