伍思凱獨子伍諒被爆「餵毒騙炮」 本人駁謠言喊告：有人要完蛋了

【緯來新聞網】金曲歌王伍思凱31歲獨子伍諒（本名伍靖），近日被指控涉嫌在社交場合中提供免費大麻，並以此手段誘導女性發生性行為。《鏡週刊》報導指出，該事件涉及多名女性，並引發社會輿論關注。對此伍諒透過Instagram喊冤並表示將採取法律行動。

伍思凱獨子被爆餵毒，親駁斥謠言。（圖／翻攝Instagram)

此案之所以備受矚目，不僅因當事人具「星二代」身份，更涉及毒品與性自主議題的雙重爭議。報導稱，伍諒疑似以明星子女背景拉近關係，再藉大麻建立親密互動，手法特殊，引發社群與媒體熱議是否涉及誘騙與性同意的灰色地帶。

根據公開資料，伍諒2018年曾在美國求學時因持刀事件遭警方逮捕，父親伍思凱當時表示其患有躁鬱與憂鬱傾向，並期望其康復後繼續學業。伍諒近年返台後轉向音樂創作，活躍於社群平台，推出多首自創作品，包括翻唱周杰倫歌曲與原創《Girl, Love Me To》。



針對最新指控，伍諒透過個人社群平台發文澄清，強調從未餵毒或騙取性行為，並表示若對方無法提供證據，他將採取法律行動。另外伍思凱也尚未做出回應。



