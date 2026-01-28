伍思凱獨子爆醜聞！趙傳揭好友最新近況 「趙氏家規」曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

趙傳於今（28）日在台北舉行記者會宣布睽違4年，將在5月23日二度唱進北流，舉辦「給所有知道我名字的人」台北站為巡演完美收官。正好今天一早趙傳好友伍思凱的兒子伍靖被爆出呼麻騙砲醜聞，談到此事，他提到已經與伍思凱有一陣子沒聯絡，不過伍思凱的狀態很不錯。

趙傳談伍思凱近況。（圖／記者吳雨婕攝）

趙傳透露，與伍思凱認識，但已經與對方很長一段時間沒有聯絡，也聽說了伍靖的新聞，由於伍思凱已經幾乎消失在幕前，趙傳表示：「嚴格說起來，我前兩個禮拜在飛機上有碰到（伍思凱），我們有打個招呼，沒有交流，所以也不太知道他的動態。」趙傳還提到，伍思凱的狀態不錯，在飛機上遇到前一次的聚會上，兩人相談甚歡，還去小酌。

趙傳與前妻育有2女1子，說起兒女的養育方法，他直言有家歸、門禁，在孩子們唸書時期，兒女們都很守規矩，長大之後他們也有自己的生活，也會注意安全，「不管男生、女生，我都希望他們以和為貴，不欺負別人，也不要被欺負，減少金錢的往來，借貸盡量避免，救急不救窮。」

趙傳已經離婚16年，現在依舊單身，對於感情他認為一切隨緣，他感嘆：「男生跟男生交朋友不容易，更何況是女性朋友，真的要合得來，也要個性投緣、契合。」他也坦言，3個子女都一直希望他能與前妻破鏡重圓，「但就是真的是，過了就過了。」他自嘲子女們都不理他，因為各自都有事情忙碌，28歲的大女兒已經在工作、二女兒大學畢業了，在上海跟媽媽在一起，小兒子今年要大學畢業，只有放假的時候，才能與他們見面。

