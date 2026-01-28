伍思凱獨子爆餵毒騙砲醜聞！「誘呼麻無套助性」 獵豔手段、對話紀錄流出

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

伍思凱的獨子伍靖（已改名伍諒）近來遭爆餵毒騙砲醜聞，他靠著星二代光環，透過交友軟體搭訕女性，分享呼麻經歷，還傳給對方打手槍的照片，甚至表示會提供大麻，想要騙砲，更利用砲有的人脈認識其他女性，傳出已有多名女子淪陷。

伍思凱獨子伍靖爆餵毒約砲醜聞。（圖／翻攝伍靖IG）

據《鏡週刊》報導，伍靖8年前在美國街頭亮刀遭逮捕，回台後以音樂人自居，會在網路上發表作品，正當外界以為他收山時，沒想到卻遭人投訴騙砲醜聞，一名女性A小姐提到，好友是在交友軟體認識伍靖，伍靖主動出擊約見面，約會時會與對方分享明星家庭生活，加上嘴巴甜，許多女生第一次跟他約會就暈船，跟他一起回住處或是摩鐵發生關係。

伍靖為了獵豔，分享自己呼麻的經驗，還表示要免費提供大麻，把女生約到住處發生關係，A小姐提供伍靖跟一名女子的對話紀錄，對話紀錄中可以看到今年1月某日的凌晨，伍靖傳訊息給對方，以想念為由，要求女子傳性感照片並約砲，約砲過程中，還問對方能不能不戴保險套，接著分享刺激的約砲經驗，甚至自爆有3、4個固定砲友，曾在上床過程中服用威爾鋼，或是與砲友呼麻「助性」。

伍靖餵毒約砲手法曝光。（圖／翻攝伍靖IG）

A小姐提到，伍靖甚至還想擴張約砲版圖，被其中一位砲友B抓到後，兩人不歡而散，轉而投向B女的好友小美（化名），招數完全一樣，小美表示沒錢買（大麻），伍靖回覆對方「沒有要妳付錢」、「妳好好幫我吹」等，試圖以餵毒騙砲，後來小美因故沒赴約。針對指控，伍靖全部否認，強調從未餵毒、騙砲，是遭人抹黑，將保留法律追訴權。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

