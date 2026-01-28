伍思凱獨子爆騙砲醜聞！趙傳談好友近況 自曝嚴格家規

伍思凱獨子伍靖今日遭週刊爆出，被多名女子指控餵毒騙砲，儘管本人發聲駁斥所有行為，仍掀起外界譁然。和伍思凱交情相當要好的趙傳，28日出席巡演記者會時坦言，早上有看到新聞，並透露最近一次和伍思凱碰面的狀況，身為一兒兩女的爸爸也分享了「趙家家規」。

伍思凱獨子伍靖今日遭週刊爆出，被多名女子指控餵毒騙砲。（圖／翻攝伍靖 IG）

趙傳睽違4年將在5月二度登上北流舉辦「2026趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站」，28日出席記者會時被問到好友伍思凱獨子伍靖醜聞，坦言一早有看到相關新聞，但對伍思凱近況並不清楚。他透露，前一次與伍思凱碰面是在前兩週從中國大陸飛返台灣的班機上，當時僅簡單打招呼，並未多作交流；再更早一次則是在華納聚會上，兩人聊得相當愉快，並表示當時伍思凱狀態看起來很好，透露對方目前仍有持續在大陸演出。

被問起育兒觀念，趙傳表示，家中一直有家規與門禁制度，孩子在求學期間都相當守規矩，即便現在長大了，仍會提醒他們注意自身安全。他強調，「我對他們的要求，是跟人要和睦相處，不要欺負別人，減少金錢上面的往來，避免借貸。」

趙傳28日出席記者會時透露伍思凱近況。（圖／記者 伍映澄 攝）

至於感情教育，趙傳分享，長期以來都會與孩子討論男女交往的界線，鼓勵在發展親密關係前，先從朋友做起，了解彼此的個性與價值觀，再考慮進一步發展。那會不會要求女兒交男友前要先帶回家？他笑說：「還是要有這個過程，他們交朋友還是要了解，基於關心角度希望可以給他們一點意見。」並透露女兒也曾帶關係較好的朋友回家。

