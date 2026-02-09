伍思凱獨子醜聞再+2！遭控狂借錢…還盧要「三人行」

娛樂中心／綜合報導

金曲歌王伍思凱的兒子伍靖（現改名伍諒）近日再度陷入爭議。他赴美就讀柏克利音樂學院期間，曾在街頭公然持刀被捕。近期又被爆透過交友軟體搭訕女性，頂著星二代光環，以提供免費大麻為誘因約女生上床，並傳送不雅照等。對此，伍諒早先在社群平台發文稱「太瞎了吧」，來回應此傳聞。不過，近日又有爆料稱，伍諒時常向她借錢當伸手牌，遲遲拖欠2個月才還清，她直言伍諒31歲了還在當「靠爸族」。

金錢往來與斷聯風波

根據《鏡週刊》報導，一名爆料女子G小姐表示，她與伍諒來往期間，對方頻繁以修車、應酬（夜店包廂）及罰單等生活瑣事為由向其借款，累積金額達6萬元。然而伍諒還款極度不乾脆，拖欠近兩個月才清償。令人錯愕的是，伍諒在還清款項後，隨即封鎖G小姐的社群帳號，態度轉變之快讓人質疑其動機。

私生活觀念偏差與壓迫

除了金錢糾紛，G小姐指出伍諒在性關係上的要求讓她深感不適。伍諒曾提出「多人性行為（2女1男）」的無理要求，即便遭明確拒絕，仍企圖以「酒後或許能接受」等言論持續施壓、試探底線，這種不尊重意願的行為最終導致兩人關係決裂。





違反保護令與死亡威脅

除了感情與私生活爭議，《鏡週刊》還查詢了司法資料發現，伍諒的爭議不僅止於私德，更涉及刑事犯罪。其前女友謝女曾因不堪其擾，於2022年向台北地院聲請保護令獲准，禁止伍諒靠近或聯絡。2023年4月，伍諒漠視法律裁定，多次傳訊恐嚇謝女，內容極具暴力色彩，包含「毀掉妳的一切」、「找黑道弄死妳」等言詞。檢方審理後，認定伍諒涉嫌違反保護令及恐嚇罪，已正式提起公訴。

回顧伍諒過往

伍思凱近期在台灣鮮少公開露面，多在中國接演商演。他的女兒伍悅則在台灣獨立音樂圈發展，是曾入圍金曲獎「最佳樂團獎」的獨立樂團海豚刑警主唱。而伍諒在美國留學期間，曾因精神狀況不佳在街頭亮刀，被警方逮捕。據悉，伍諒返台後也從事音樂創作，但近日又遭爆出負面傳聞。不過他對相關指控表示否認，稱自己並非公眾人物，否認任何騙砲或餵毒行為，並表示「沒有證據就會提告」。他更批評該稱自己是週刊記者要求證的帳號「要完蛋了」，回應「用少在那邊用人，要弄自己承擔後果」，並稱「笑死人」。

