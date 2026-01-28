伍思凱被傳財富自由退休！獨子又爆餵毒騙砲 趙傳曝老友狀況

【緯來新聞網】趙傳出道38年，將於5月23日二度登上北流舉辦《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站，今（28日）舉辦記者會，話題剛好聊到伍思凱31歲獨子伍靖（現改名伍諒）遭爆餵毒騙砲風波。據傳伍思凱行蹤神祕，是因早已財富自由進入退休狀態，但他透露已經多年沒跟伍思凱聯繫，不過前幾周在飛機上巧遇對方，他認為伍思凱應該還是有在工作。

趙傳也是有自家的家訓。（圖／記者許方正攝）

趙傳坦言今有看到伍思凱兒子的新聞，但已經多年有和伍思凱聯繫，近期相處，是前幾周從中國回台有在機上遇到，「打一個招呼就沒交流，我還真不知他的動態，他還是有在做演出吧？我上上次碰到他是在華納聚會，之後還去小酌，我覺得他狀態很好」。



同樣身為爸爸，他也是有一定的家規，不過二女一子都算蠻守規矩，以女兒來講，比較是前妻處理的範圍。總之，對他而言，與人相處要和睦「然後我們也不欺負別人」，金錢上的往來也盡量避免，畢竟「救急不救窮」，真的有困難的在幫忙。



不過護女心切，他坦言，若是女兒有新對象，希望能過目一下，因為從小父親也會關心自己的交友關係，「還沒聽過有交男女朋友，我都有在這方面的分享，也曾經講過，先從教朋友開始，還是要這個過程要先了解，我父親都會來我朋友是什麼類型的，承襲父親做法，基於關心角度」。《給所有知道我名字的人》門票將於2月8日中午12點在KKTIX、全家FamiPort正式啟售。

廣告 廣告

趙傳笑稱兒女都不理自己了。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

邱澤《女孩》變身酗酒失控父像「期末考」 9m88素顏演活苦命母

43歲Selina又懷孕了？喜迎二胎消息登微博熱搜 經紀人回應了