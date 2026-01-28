伍思凱被爆財富自由！ 老友趙傳說話了

趙傳出道38年，28日宣布將在5月23日於北流舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，記者會舉辦前，老友伍思凱的兒子伍諒被週刊爆料醜聞，趙傳受訪時坦言有聽說，但沒看到具體內容，也透露前陣子在飛機上有遇到伍思凱。

趙傳表示跟伍思凱很久沒聯絡了，前幾周搭飛機時有碰到面，就打招呼，但不太清楚近況。伍思凱前陣子傳出有在買加密貨幣，因此獲利不少甚至財富自由，趙傳則說「當時看他的狀態很好，我想他應該很OK。」

對於星二代的教育觀念，65歲的趙傳表示自己有一套「趙氏家規」，門禁跟金錢觀絕不妥協，他分享「孩子唸書的時候，我希望晚上該幾點回家就幾點回家，他們也很守規矩。」

提及自己為了演唱會東奔西跑如何訓練體力，趙傳透露自己今年隨著在各地巡演，漸漸摸索出一套專屬自己的巡演體力續航心法，還很有系統地建立起一套練體能SOP，愛運動的他表示：「幾乎每天只要一有空檔就會進行重量訓練，還固定打籃球、練投籃。」他更透露，「到每一個城市演出時，都會趁著開演前彩排空檔，找一些當地朋友一起打球，運動完反而精神更好。」

除了運動，飲食控管也是關鍵，趙傳嚴格遵守「中午一定要吃飽、晚上吃清淡」的原則，長期下來不僅整個人也變得更加精實，體重更在一年裡面慢慢地從70公斤降到 66 公斤不到；他更分享演唱會前的獨門儀式感，「開唱前一定要吃一大塊牛排，把自己當成正在比賽的運動員，用最好的狀態上場。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導