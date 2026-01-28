伍思凱離開台灣遭傳退休…兒再被爆餵毒騙砲！趙傳鬆口老友近況

記者徐珮華／台北報導

伍思凱31歲兒子伍諒（原名伍靖）今（28）日遭爆餵毒、騙砲，不過本人稍早全盤否認，直言「太瞎了吧」並揚言提告。伍思凱好友趙傳今出席「給所有知道我名字的人」演唱會記者會，談及此事表示已聽聞相關新聞，但並不清楚具體情況，同時分享老友近況。

趙傳舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

趙傳受訪坦言與伍思凱許久未聯絡，前幾週才在中國返台的飛機上巧遇，不過僅簡單打招呼，沒有其他交流；在此之前，兩人也曾在一場聚會中碰面，當時聊得相當愉快，伍思凱狀態也非常好。近年伍思凱淡出台灣演藝圈，社群平台發文停留在2023年底，一度遭質疑準備退休，對此趙傳表示：「應該沒有吧，他還是有一些演出。」

伍思凱近況曝光。（圖／翻攝自伍思凱臉書）

談及家庭教育，趙傳與前妻育有1子2女，家中有家規與門禁，即使孩子們已經長大，仍會提醒他們出門在外注意安全，與人相處時以和為貴，減少不必要的金錢借貸往來。感情方面，他則希望孩子們從交朋友開始，先帶回家讓他認識，彼此了解、確認價值觀一致後再進一步發展，不過目前尚未聽說孩子們有交往對象。

