伍迪艾倫妻驚爆毒舌！諷提摩西夏勒梅是小兔崽子 竟辱罵性侵受害者卑鄙

美國司法部自1月30日起公布傑弗瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）最新一批解密文件，驚爆90歲知名導演伍迪艾倫（Woody Allen）及其韓裔妻子宋宜（Soon-Yi Previn）與其私交甚篤。文件揭露艾普斯坦不僅動用人脈協助艾倫兩名養女進入名校及順利畢業，還安排夫婦倆參觀白宮；宋宜更在私密信件中攻擊性犯罪受害者及嘲諷影星提摩西·夏勒梅（Timothy Chalamet）。

根據解密檔案顯示，伍迪艾倫夫婦與艾普斯坦往來密切。在女兒教育方面，艾普斯坦曾利用與巴德學院校長的私交，協助艾倫大女兒貝謝（Bechet）入學；2016年，宋宜更發簡訊要求艾普斯坦捐款1.5萬美元給紐約休伊特學校，直言「這樣小女兒曼茲（Manzie）肯定能畢業」，艾普斯坦迅速照辦，令宋宜大讚他是「最棒的」。此外，2015年艾普斯坦還透過前白宮法律顧問魯姆勒（Kathy Ruemmler）的安排，讓伍迪艾倫夫婦違規參觀白宮，當時魯姆勒雖知艾普斯坦已是性犯罪者，仍同意協助其友人的參訪請求。

除了利益交換，宋宜與艾普斯坦的通信內容更充滿爭議。針對前眾議員安東尼·韋納（Anthony Weiner）向15歲少女發送猥褻訊息一案，宋宜竟在信中指責未成年受害者「卑鄙、有心機」，認為是女孩引誘男人上鉤，完全站在性犯罪者一方。此外，當曾與伍迪艾倫合作的提摩西·夏勒梅因響應#MeToo運動宣布捐出片酬並與艾倫切割時，宋宜在2018年的郵件中對艾普斯坦表示：「那個小兔崽子的新片沒好評，我很高興。」

儘管有文件佐證，伍迪艾倫對此維持一貫說法。他承認曾出席艾普斯坦的晚宴，並稱對方為「談吐風趣的傑出人士」，強調自己以作家的角度觀察這位「邪惡人物」很有趣。他堅稱從未見過艾普斯坦與未成年女性共處，並表示即便知道對方有罪，也不會刻意劃清界線。

這批文件的曝光，讓原本就因養女迪倫·法羅（Dylan Farrow）性侵指控而形象受損的伍迪艾倫，處境雪上加霜。儘管司法調查未證實其性侵罪行，但他與已被定罪的性販運富豪維持如此緊密的利益與私人關係，無疑再次重創其社會聲譽。

