伍麗華憶陳菊原民關懷 低調出席父喪、代付國賠裁判費往事曝光

伍麗華回憶陳菊關懷原民 ，低調出席父喪並代付國賠裁判費往事曝光。 圖：伍麗華臉書

[Newtalk新聞] 監察院長陳菊請辭獲准後，關於她的公共身影，再度被一一喚起。民進黨原住民立委伍麗華在臉書發文，回顧多年來與陳菊相處的片段，寫下她所看見的陳菊——不是站在鎂光燈中央的政治人物，而是一次次出現在最需要角落的人。

伍麗華提到，父親過世時，時任高雄市長的陳菊親赴一個偏遠的小部落，出席告別禮拜。儀式長達兩小時，陳菊沒有致詞，也沒有寒暄，只是安靜地坐在會眾之中，從頭到尾陪伴家屬。儀式結束後，她走上前輕聲說了一句：「我在手冊上看到你寫父親的故事，你們的爸爸很偉大。」短短一句話，卻成為支撐伍麗華多年的力量。

廣告 廣告

隨著陳菊請辭的消息曝光，伍麗華表示，腦海中浮現的，正是這些不曾被寫進政績表的時刻。

她回憶，2018年接任原住民族歷史正義與轉型正義委員會魯凱族代表後，接獲「好茶村滅村國賠案」敗訴的陳情。百餘名族人歷經十年訴訟，敗訴後還須負擔龐大裁判費。當時擔任總統府秘書長的陳菊聽聞後直言，政府無法動用公帑幫助敗訴案件，但「裁判費不能再讓部落承受」。不久後，陳菊親自致電伍麗華，協助籌措107萬元，先讓部分族人得以繳費，緩解部落壓力。

「那是一個輸了官司、卻不該再被壓垮的部落。」伍麗華形容，正是這樣的選擇，替敗訴後滿是傷痕的族人，縫補出繼續呼吸的空間。

除了制度與法律，陳菊對原住民族文化的關心，也同樣細膩。伍麗華提到，陳菊曾受邀欣賞原住民古謠隊演出，注意到女孩們多年來穿著同一套傳統服裝登台，事後低調匯款，協助重新訂製服裝。這樣的支持，並非個案，尼布恩合唱團與多個原住民團隊，都曾默默受惠。

在部落記憶中，陳菊也始終是「會再回來的人」。伍麗華回顧，陳菊2001年擔任勞委會主委時，首度踏上司馬庫斯，推動多元就業方案；19年後再度上山，關心道路安全，一路反覆確認工程進度，車行髮夾彎間，不斷說著「太好了」。她總是掛在嘴邊的一句話是：「司馬庫斯是我的兄弟。」

即便面對外界的抹黑與假訊息，伍麗華形容，陳菊的回應始終平靜。她曾對伍麗華說：「看最遠的，是閉上眼睛的人。」那份氣度，讓人看見一位歷經威權年代、卻仍選擇溫柔的政治工作者。

伍麗華也提及，陳菊從美麗島事件軍法審判走來，在白色恐怖年代對抗威權，卻從未將人權只限於某一群人。她曾為原住民族條款修憲奔走，擔任不同公職後，也持續將權力用在修補歷史留下的裂痕。

伍麗華轉述，行政院前院長蘇貞昌曾形容，陳菊是他一生最敬佩的人之一，「無欲則剛」。但對許多原住民族而言，陳菊更像一位母親——不張揚、不索取，只是在需要的地方，伸出手。

「她的愛，不在口號裡，而是在需要的人身上。」伍麗華寫道。隨著陳菊卸下監察院長職務，這些被重新說起的往事，也提醒著台灣社會：有些政治價值，不寫在權力高峰，而是留在被陪伴的人心裡。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

朱蒲青觀點》撐住國會25年 柯建銘仍是民進黨的關鍵支點

王鴻薇稱陳菊請假到頂 監察院駁：王少算了2年度共60天休假