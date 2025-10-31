伍麗華罷免案 2藍委偽造名冊遭起訴

國民黨立委許宇甄 。（圖：許宇甄臉書）

屏東地檢署今（31）日偵查終結民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊偽造案。檢方認定，國民黨籍立委盧縣一、其助理張芳碩，以及國民黨組發會主委、立委許宇甄、副主委黃碧雲等共9人，涉嫌組織性地盜用黨員個資「抄寫」罷免提議書。全案依涉犯偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌提起公訴。





本案源於今年4月，立委伍麗華親赴屏東地檢署，控告罷免案領銜人張芳碩（盧縣一國會助理）涉嫌偽造文書。檢方介入調查後發現，許多民眾在不知情的狀況下遭盜用個資，淪為罷免連署人頭。

檢方於5月間發動大規模搜索，範圍遍及新北、台中、花蓮、台東、南投及屏東等地，其中包含盧縣一的服務處及國民黨多處地方黨部，並陸續傳喚盧縣一、張芳碩及許宇甄、黃碧雲等多名國民黨重要幹部到案說明，其中張、黃二人遭檢方聲請羈押獲准。





起訴書載明，許宇甄等人於1月23日指示不知情組發會人員下載原住民黨員名冊，隨後自1月24日至2月2日期間，由黨工及志工在國民黨相關黨部據點，進行大規模抄寫，將黨員個資填入提議人名冊。





屏東地檢署今日偵結，認定立委盧縣一、助理張芳碩、組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲、專委李得全、專委謝友光、專委隋承翰、編審柯達昱及志工團長萬培傑等9人，罪嫌重大，依偽造文書、違反選罷法及個資法等罪嫌提起公訴。此外，其餘涉案的黨工及志工則有22人獲緩起訴、14人獲不起訴處分。



