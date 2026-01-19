即時中心／温芸萱報導

國民黨發起針對民進黨山地原住民立委伍麗華的罷免案，卻涉及連署資料造假，屏東地檢署依偽造文書及違反選罷法起訴9人，包括立委盧縣一、許宇甄、黃碧雲、李得全及領銜人張芳碩。盧、張兩人今（19）日均否認指控，強調只是配合黨部安排，對名冊內容不知情。

國民黨日前發起針對民進黨籍山地原住民立委伍麗華的罷免行動，但連署資料存在不實情況，屏東地檢署隨後展開調查，並以偽造文書及違反選罷法等罪名，起訴包括國民黨不分區立委兼組織發展會主委許宇甄、副主委黃碧雲、立委盧縣一，以及負責原住民事務的專員李得全等9名相關人士。

據《自由時報》報導，屏東地方法院今天傳喚立委盧縣一及罷免案領銜人張芳碩到庭應訊。對於檢方指控，盧縣一表示不認罪，強調自己是因時間緊迫而依中央黨部指示協助提供領銜人，並坦承僅陪同張芳碩至組發會，對名冊內容不知情，也未參與任何偽造行為。

張芳碩則稱，他僅擔任領銜人，名冊內容均由黨部提供打包，對其中是否有造假不清楚，一切依照李得全的安排行事。伍麗華的律師指出，由於盧縣一與張芳碩皆將責任指向中央黨部，中央與地方黨部顯然應該知悉情況，而中央黨部相關人員並非原住民，更難以確知名冊真實性。

為釐清事實，法官同意律師建議，將黃碧雲、李得全等黨內成員與盧縣一、張芳碩一同對質，藉此理清整個案情並查明責任歸屬。整個審理過程將持續關注，以期釐清罷免案真相。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／伍麗華罷免造假案陷爭議！「這2人」否認偽造 全推黨中央

