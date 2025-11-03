伏地挺身500下才能領薪！員工氣闖豪宅槍殺報復 助理揭老闆「嚴苛」真相
美國一名科技和娛樂業巨頭Interstitial Systems創辦人沙爾．阿特雷（Tushar Atre）2019年10月遭到2名員工及員工親友共4人綁架槍殺，行為相當兇殘，不過阿特雷助手指出，過去他時常向員工炫富，且對於員工非常「嚴格」，曾要求員工伏地挺身500下才能領薪水；目前2名員工已被判處終身監禁，不得假釋，親友也被指控。
根據外媒報導，2019年10月1日凌晨3點左右，50歲的圖沙爾．阿特雷（Tushar Atre）在睡夢中遭4人闖入他價值540萬美元豪宅中綁架，被拖出豪宅在路上喊叫求救時，遭3人撲倒在地槍殺，隨即被丟於偏遠山區。
不僅綁架槍殺阿特雷，還偷走保險箱內數千美元現金；事件傳開，2名員工史蒂芬．古拉斯．尼克．林賽和庫爾蒂斯．查特斯因謀殺罪及相關罪名被判處終身監禁，不得假釋，查特斯弟弟及尼克友人也被指控謀殺罪。
不過阿特雷的助理指出，2名員工都是陸軍國民警衛隊成員，於2019年8月受僱到阿特雷的大麻農場工作，然而阿特雷對員工非常嚴格，只要感到一絲不尊重，就會大聲喝斥、扣發薪水、解僱員工，甚至向員工炫富，稱「浪費他時間的人都是在浪費錢」。
而本次疑似因為長期累積不滿，加上阿特雷似乎認定一輛卡車鑰匙不見是2人所致，強迫進行300到500個伏地挺身才能拿到1400美元工資，促使這項報復行動。
助理表示，當初2人向他詢問阿特雷家中密碼，稱計劃搶劫阿特雷，原以為是玩笑話，僅給予一組假代碼，未料2人真闖進房屋行動；如今調查小組調閱監視器，犯案過程曝光，除2名員工終身監禁，另外2名親友也被控搶劫、綁架等罪，將於近日進行審判。
