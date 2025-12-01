伏擊夏天倫！嫌犯自稱「夜店前員工」卻無紀錄 手機只有律師電話

夜店大亨夏天倫遇襲，警方已逮捕1名林姓嫌犯。（鏡新聞）

夜店大亨夏天倫11月30日晚間在台北市松山區一處地下停車場，遭黑衣人伏擊砍傷，左前臂留下15公分長的刀傷，其中林姓嫌犯逃逸近1小時自行投案，供稱曾經在夏天倫經營的夜店工作，因不滿工作待遇，被對方無故資遣，才會來報復；不過警方追查，根本找不到他的工作紀錄，手機裡也只有律師的電話，案情仍有待釐清。

夏天倫日前才與名媛前妻黃廉盈離婚攻防，昨天晚間跟女友遭黑衣人襲擊，幸好送醫後沒有大礙；警方調閱周邊監視器畫面，已掌握涉案人員特徵與行蹤，林姓嫌犯自行投案，查扣刀具、鐵棍及2罐辣椒水等作案工具。

警方進一步追查發現，27歲林姓嫌犯等人從案發當天中午就在夏天倫住處外埋伏，持續跟監超過6小時，最終於傍晚在停車場伺機突襲，林男供稱，自己是夏天倫的「前員工」，因不滿工作被對方酸言酸語，還無故被資遣，才會心懷怨恨找朋友報復；林姓嫌犯沒有幫派註記，卻有多筆詐欺前科，警方不排除有人教唆。

夏天倫一開始懷疑此事「應該與前妻有關」，之後改口沒有要影射任何人是背後主謀，強調不管今天這個案子是誰指使的，只要針對他的家人或是親友，他都會挺身而出，「就像今天為朋友擋了一刀」；被問到為誰擋刀？他透過律師表示，擋刀只是一個概念，沒有指特定人士，也說近期沒有仇家，也沒有任何商業糾紛。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





