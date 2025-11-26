伏殺信義夜店女公關！家暴男收「保護令通知」秒行兇 北檢今起訴

30多刀砍死前女友的劉柏葳，今日被檢察官依殺人罪起訴。資料照。呂志明攝



21歲男子劉柏葳，因不滿在夜店擔任公關的谷姓女友提分手，竟不斷糾纏還對谷女施暴，跑進谷女家中剪壞衣物飾品。谷女後來聲請保護令獲准，原以為終於可以擺脫劉男，劉男接到警方通知，竟跑到信義影城停車場等超過半小時，後持彈簧刀猛刺谷女超過30刀，導致谷女傷重不治。台北地檢署今（11/26）日偵結，認定劉男涉犯殺人罪事證明確，提起公訴。全案預計移由國民法庭進行審理。

回顧這起事件，今年7月30日晚間20時35分，谷女騎著電動腳踏車進入台北市信義區威秀影城B2停車場停放，劉男見狀上前交談，兩人隨即爆發口角衝突。過程中，劉男將谷女強拖進樓梯間，手持彈簧刀猛刺，導致谷女傷重不治。

廣告 廣告

警方循線逮到劉男，但他應訊時一度否認預謀殺人，強調只是情緒失控。檢察官認為劉男涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲押獲准，並於今日提起公訴。由於劉男羈押期間將屆滿，北檢近日會將本案移審台北地院。

被劉柏葳割喉殺害的谷姓夜店女公關。翻攝自Threads

據了解，21歲的劉男曾幫黑幫角頭開車，在信義區夜店擔任保全時，認識女公關谷女，兩人曾短暫的交往並租屋同居，不過劉男有暴力傾向，時常疑神疑鬼並對谷女施暴。谷女聲請到保護令以後，警察打電話給劉男通知，當晚劉男就到信義區伏殺谷女，他在停車場等了超過半小時。事後，檢警在谷女全身發現大約30至50刀，背部、手部都有刺傷與劃傷，大多位於致命部位。

事實上，劉男早就因為懷疑谷女對他不忠，多次與谷女發生口角。今年5月間，他不僅對谷女連打6個巴掌，打到谷女臉部腫起來、鼻腔流血，甚至拿剪刀剪壞谷女的名牌衣物，砸破iPad螢幕還丟棄谷女好幾支鞋。谷女後來赴醫院驗傷，同時前往派出所報案，並聲請保護令。

劉柏葳於台北信義威秀影城地下停車場殺害谷女，事發後，警方獲報曾到現場採證。資料照。林建嘉攝

7月28日保護令生效後，谷女隔（7/29）日還在社群PO出保護令，痛罵前男友是恐怖情人，透露已拿到保護令。當時還有好友要她留意，注意安全，帶個辣椒水防身，沒想到還是發生憾事。

台北地院針對劉男毆打谷女、破壞衣物的犯行，於今年9月判刑6月，可易科罰金，但也已於事無補。

更多太報報導

【更新】狠男30多刀殘殺信義區夜店女公關 北院裁定延押2個月

長相曝光！狠男30刀割喉殺害夜店女公關 他不認「預謀」遭裁定收押

【更新】北市信義區影城行兇 30多刀砍死前女友 男子涉殺人罪聲押