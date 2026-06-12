伏藏、護法與神聖山川 不丹獨特的時間感
2026年5月上旬，我去了不丹——當地稱作Druk Yul（竺域），意指雷龍之國。這座乘滿藏傳佛教與泛靈信仰符碼的內陸國，全境依傍喜馬拉雅山系，地勢高低懸殊，既有7000公尺雪山，也有山間峽谷、丘陵和河流。
在不丹旅行，是一種全神貫注於當下的體驗。不只是山脈和谷地讓人心境開闊，靜謐的宗堡和拉康（寺廟）悄悄收斂了訪客的專注和感受，更多的是在高海拔行腳的未知。當地飲食辛辣重口且高度依賴乳製品，身體負擔不小，需要把注意力拉回自己身上，確保安然無恙。
這種旅行經驗在其他地方很難複製，以至於事後回憶不丹，腦中浮現的都是各種啼笑皆非的畫面。像是在高海拔的崗堤（Gangtey）貪杯喝了加蘋果汁的威士忌熱飲，喝完呼吸開始困難，在體感0度的冷雨瘋狂擔心自己是不是高山症；又或是在富畢卡山谷（Phobjikha Valley）健行遇上大雨，谷中悠閒散步的牛群突然集體狂哞，彷彿呼叫同伴去躲雨，把我們嚇得半死。
抵達藏傳佛教寧瑪派的傳承重鎮布姆唐（Bumthang）後，我們做的第一件事，竟然是跑去紅熊貓咖啡（Red Panda Cafe）喝自製精釀啤酒，用熱石頭烤火暖身。隔天參觀古老拉康古杰寺（Kurjey Lhakhang）時，幸運地遇上法會並接受了仁波切的加持，不料才進行到一半，我的肚子突然劇痛，狼狽衝去寺廟簡陋的廁所。事後不好意思折返，索性坐在寺廟外，伴著夕陽和漫天盤旋的烏鴉，蹭了喇嘛的網路和台灣簡短聯繫。另外，在普納卡（Punakha）參觀切米寺（Chimi Lhakhang）後，發現沒有拍到當地特別的陽具鎮煞圖騰，導遊與司機沿路幫忙尋找，還提醒我「那邊牆上的那個比較清楚。」
因為這些真實又好笑的經歷，不丹在我眼中，並非「最後的香格里拉」或是「最幸福國度」這類被過度包裝的東方主義泡泡。
從傳統美食辣椒起司（emma datshi）、ezay辣醬到五色經幡與石縫中的泥塑擦擦；從愛走在路中央的牛群到山谷裡的水力發電廠；從藏王松贊干布和文成公主為了鎮壓羅剎魔女而興建的古寺到晚課打瞌睡的小僧侶，從伊喜措嘉空行母修行的洞穴到大鵬金翅鳥，從每次限制15分鐘的熱水澡到帕羅宗堡後方的喜馬拉雅雪山，我所經驗的不丹，是自然、物質、信仰與人文高度混雜（hybrid）的魔幻地景。
坐在都楚拉隘口（Dochula Pass）歇腳的咖啡店，面對窗外本該看見喜馬拉雅雪山卻因天候不佳變成一片白牆，我和旅伴邊喝酥油茶邊辯論何謂「法性」，撇見資深佛教徒的導遊Pema投來若有所思的目光。正是在那個雲霧繚繞、熱茶暖胃的時刻，我對不丹有了奇妙的理解：時間在不丹，從來沒有均質流逝。
這並不是指不丹停留於過去而無法邁向現代。相反地，在這片喜馬拉雅山域中，伏藏、護法與山川地景共同維繫著一種特殊的時間感——過去從未真正消失，而是持續等待再次顯現。
相傳當年，蓮花生大師為防法難，將最深澳的教義與經典隱藏於山洞、雲層、湖泊、岩石等物質界（所謂的地伏藏），甚至是人的潛意識中（所謂的意伏藏），形成所謂的伏藏（Terma），等待未來具緣的伏藏師（Tertön）前來發掘。蓮花生大師也降伏了諸多神祇與障礙力量，並使其發願護持佛法。因此，部分地方神靈成為藏傳佛教中的護法神。
伏藏獨特的傳承方式，彷彿將不丹人世世代代在喜馬拉雅山域生存的智慧與信仰封存於其賴以生存的環境之中；他們敬畏山神、湖神，也與之共存。
或許可以說，伏藏展現的是一種時間秩序。對許多不丹人而言，蓮花生大師並非遙遠的歷史人物，自然界的神靈亦非僅存在於神話之中，「過去」持續透過信仰、地景與日常實踐參與「當下」。因而，時間不是不可逆的逝水，而是被凝結在地景與意識的皺褶中。這也意味著：未來的智慧可能來自過去的預藏，而過去的發願則持續作用於尚未到來的時刻。
走進宗堡陰暗、酥油燈搖曳的殿宇，仰望虎穴寺的懸崖峭壁，那些跨越千年的守護與傳說並非虛構故事，而是真實存在於不丹人的信仰與生活之中。蓮師化身的忿怒憤怒尊手持金剛法器，至今仍被視為慈悲的守護者。或許，當不丹面臨現代性的陷落或剝蝕時，伏藏終將被重新發掘、解凍。
伏藏、護法與物質環境彼此交織而形成的時間秩序，維繫著不丹一種不同於現代線性歷史觀的世界理解。如果歷史並非單向地由過去流向未來，而是允許「過去」持續於當下顯現，那麼「歷史終結」本身或許就是一個值得重新思考的命題。在這個意義上，不丹所展現的時間秩序，頗有與福山（Francis Fukuyama）歷史終結論互別苗頭的意味。
然而，不丹絕非是「反現代」的，只是現代技術的進駐並未吞噬這個雷龍之國，而是被它的山水有靈溫柔馴化。
位於崗提的富畢卡山谷，是列入拉姆薩濕地公約的高山沼澤濕地。在這裡健行時，我們認識了珍稀的黑頸鶴（black-necked crane）。每年10月至11月，黑頸鶴會從青藏高原飛抵富畢卡山谷過冬，直到隔年2月至3月才回返。
相傳黑頸鶴是蓮花生大師的化身，帶來吉祥與護佑，當黑頸鶴抵達富畢卡山谷，牠們會成群結隊在崗堤寺（Gangteng Monastery）上空盤旋後才降落在濕地；隔年春天準備飛回西藏前，牠們也會繞崗堤寺盤旋才離開。黑頸鶴盤旋於崗堤寺固然有鳥類生態學上的解釋，但不丹當地人深信這是黑頸鶴對佛法的致敬。為了保育黑頸鶴，崗提的電纜後來進行了全區地下化。
另一例是不丹的電力。不丹採徑流式水力發電，利用喜馬拉雅冰川融水的高落差與強勁水勢推動發電機組。除了水力，不丹也逐步發展太陽能光電和陸域風電。一路上所見，這些龐大的技術物安安靜靜地嵌在不丹的溪谷和山谷中，或是迎風而立於稜線上，旁邊豎立的白色經幡獵獵作響；或是安置在梯田旁，不遠處的牛群悠哉吃草、還有幾處矮房聚落。宗堡就在不遠的山頭，卻甚少違和感────這或許是不丹特有的空間轉譯技術。
還有個有趣的事，不丹有水源的地方常見「水經綸」。水經輪是利用流動水力驅動的經輪法器，經輪上通常繪製或刻有六字真言咒語。經輪轉動就能加持水流，透過水流不間斷修持，或灌溉引流，或匯聚水源，造福觸及水流的魚蝦和眾生。
當然，不丹依舊是一個複雜的社會。不丹採用的「國民幸福指數」（Gross National Happiness）雖然是根植於佛教的中道思想，但現實中人民仍舊會抱怨福利制度不夠完善，年輕人渴望更多就業機會，父母想方設法送孩子出國念書。全球暖化導致雪線改變、增加冰川湖潰決風險，也同步侵蝕著不丹。沒有一個地方，能自外於這些浪潮。
在這些現代社會的摩擦中，不丹人似乎還是透過靈性將物質界錨定了。當我們在路上經過佛塔或瑪尼牆，習慣性跑下車去順時針繞行三圈時，耳邊總繚繞著導遊帶領吟唱的六字真言：「嗡嘛呢叭咪吽」（梵文：Om Mani Padme Hum）。
「嗡（Om）」，是藏傳佛教重要的神聖音節，也被視為宇宙的初音。這個符碼被刻在瑪尼石、佛塔、經輪與山寺建築上，無處不在，隨著風馬旗被大自然無休止地閱讀，隨著煙供的松木香氣擴散。抽象的慈悲與智慧，散落在物理世界裡，我感受著，心底覺得很溫柔。
話雖如此，在古杰寺拉完肚子後，我又心太寬地吃下法會發放的甘露丸，這顆由僧團集體持咒千萬遍的聖物，疑似是讓我之後幾天肚子古古怪怪的兇手。最後一晚，我再吃了一次不丹傳統美食，將辣椒起司、ezay辣醬都嘗了一遍，腸胃到最後真的是非常慘……到機場都還在到處找廁所。最扯的是，離境飛機起飛一小時後，就降落在印度巴格多格拉（Bagdogra），我還以為上錯飛機驚慌不已，就這樣莫名其妙地結束不丹之旅。
黑頸鶴、精釀啤酒、狂哞的牛、神聖的甘露丸、蓮師的魔仗、年輕人的失業焦慮、15分鐘的熱水澡、以及我那瘋狂蠕動的腸道，在喜馬拉雅谷地裡，這些從來都是同一個混亂的真實世界。帶著坦然但又微感荒謬的心靈厚度，我想這就是我在不丹所見；而我所見者，即壇城。
【作者註】
作者非佛教徒，僅對自然環境、信仰與文化抱持好奇。本文僅為旅行中所見與反思，不代表對藏傳佛教教義的解讀，如有誤解歡迎指正討論。
如果打開地圖，會發現巴格多格拉其實是進入印度西里古里走廊（Siliguri Corridor；俗稱「雞脖子」）的門戶，緊鄰印度、尼泊爾、不丹、孟加拉及中國，在南亞地緣上是個特殊的存在。
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